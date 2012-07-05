Написание статьи в газету со скрытой рекламой

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Закрыт19 заявок505 просмотров

Необходимо написать небольшую статью в газету о необходимости проветривания жилых помещений со скрытой рекламой вентиляционных клапанов оконного фальца REGEL-air. Ссылки на статьи сброшу в приватном сообщении

Написание статей
13 лет назад
logvinov333
Денис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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