Новогодние фишки для Деда Мороза

# 1 — $ 50 # 2 — $ 25 # 3 — $ 15 # 4 — $ 10 # 5 — $ 5

И так, задача, придумать фишки и новшества для сервиса занимающегося отправкой поздравительных Писем Деда Мороза.

Что уже продается в качестве поздравлений от Деда Мороза:

1) Именные письма.

2) Сладкие пдарки.

3) Новогодние гаджеты — флешки и т.п.

4) Книги.

Необходимо придумать что еще будет интересно получить детям на Новый год. Например фотокнигу, или сувенирный магнит с фото ребенка? Как думаете вы?

Далее — полезные сервисы. что уже есть:

1) Написать Письмо Деду Морозу.

Что еще будет интересно — именно из сервисов?

Может конструктор новогодних открыток? Или живые поздравления отДеда Мороза? Поделитесь своим мнением.

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