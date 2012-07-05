Новогодние фишки для Деда Мороза

$105
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок1077 просмотров
#1$50
#2$25
#3$15
#4$10
#5$5

И так, задача, придумать фишки и новшества для сервиса занимающегося отправкой поздравительных Писем Деда Мороза.

Что уже продается в качестве поздравлений от Деда Мороза:

1) Именные письма.

2) Сладкие пдарки.

3) Новогодние гаджеты — флешки и т.п.

4) Книги.

Необходимо придумать что еще будет интересно получить детям на Новый год. Например фотокнигу, или сувенирный магнит с фото ребенка? Как думаете вы?

Далее — полезные сервисы. что уже есть:

1) Написать Письмо Деду Морозу.

Что еще будет интересно — именно из сервисов?

Может конструктор новогодних открыток? Или живые поздравления отДеда Мороза? Поделитесь своим мнением.

Работы просьба прикреплять в WORD файлах, с паролем. Пароль собщать сразу после добавления в личных сообщениях.

13 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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