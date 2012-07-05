Требуется райтер для написания уникальных текстов для сайта (на данный момент) по тематике кровля и фасады! Требования: - начальные знания seo, то есть умение писать ...
Новогодние фишки для Деда Мороза
И так, задача, придумать фишки и новшества для сервиса занимающегося отправкой поздравительных Писем Деда Мороза.
Что уже продается в качестве поздравлений от Деда Мороза:
1) Именные письма.
2) Сладкие пдарки.
3) Новогодние гаджеты — флешки и т.п.
4) Книги.
Необходимо придумать что еще будет интересно получить детям на Новый год. Например фотокнигу, или сувенирный магнит с фото ребенка? Как думаете вы?
Далее — полезные сервисы. что уже есть:
1) Написать Письмо Деду Морозу.
Что еще будет интересно — именно из сервисов?
Может конструктор новогодних открыток? Или живые поздравления отДеда Мороза? Поделитесь своим мнением.
Работы просьба прикреплять в WORD файлах, с паролем. Пароль собщать сразу после добавления в личных сообщениях.
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