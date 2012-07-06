Найти, отрерайтить, вставить статьи по медицине.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок264 просмотра

Нужно найти статьи, произвести их рерайт, проверить уникальность в miratools (на аккаунте заказчика) и вставить в аккаунте в miralinks, чтобы они прошли модерацию.

Тематика статей – медицина.

Заказчик выдает набор ключевых фраз, которые одновременно являются и темой содержания статей. Заказчик выдает темы для каждой статьи. В конце всей работы Исполнитель в Эксцеле напротив темы статьи – указывает название готовой статьи и высылает эксцель обратно заказчику.

Исполнитель находит основы для рерайта каждой статьи.

Требования к статьям для рерайта:

1. Статья раскрывает суть обозначенной темы. Статья должна быть более менее интересной.

2. В статье минимальное количество воды

3. Если у статьи 2 темы, то они должны перекликаться между собой, быть взаимосвязаны в тексте и логически.

4. Статья должна быть разбита на подзаголовки (н2, н3) по 1000 – 1500 символов. Каждый подзаголовок – начало новой темы статьи. При 2 ключевых фразах – 2 темы статьи.

5. Статьи 2000 – 3000 знаков с пробелами.

6. Тематика статьи должна совпадать с тематикой ключевых фраз.

7. В названии статьи должны быть ключевые фразы.

8.Для каждой статьи указывается, как и где она была найдена. Если из нескольких частей, то несколько источников статьи.

Требования к переписанным статьям:

1. Ключевая фраза должна встречаться впервые в тексте статьи – после заголовока н2 и после 80–100 символов с начала абзаца. Желательно – 1–2 предложения. Ключевая фраза не должна быть концом абзаца.

2. Ключевая фраза должна быть внутри большого предложения (от 40 симв).

Статьи для рерайта присылаются на утверждение заказчику, размеченные в word, после чего производится их рерайт.

Уникальность проверяется в miratools (он подсвечивает найденные элементы) за деньги Заказчика. Требуемая уникальность – от 92% при 5 шингле, ГАП=1.

Статьи должны быть именно переписаны руками, а не синонимизированны. Не стоит повышать уникальность чрезмерным напичкиванием прилагательными, наречиями и другими оборотами, а также длинными вводными/заключительными конструкциями.

После этого статьи нужно вставить в аккаунте Заказчика в miralinks, дождаться, чтобы они прошли модерацию. Написать к статьям уникальное описание (по 100 символов примерно).

20 статей по 2000 — 2500 знаков, примерно 50 т. Знаков. Оплата – 50 р/1000 знаков.

Ориентировочная итоговая сумма за 50К знаков составляет 2500 рублей, что около 77 долл.

13 лет назад
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$77
5 дней

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать статьи для сайта

    Здравствуйте! нужно написать статьи для сайта с технической тематикой: ворота, рольставни, автоматические двери, автоматика для ворот и т.п http://veles-ms.ru, статьи нужны логичные, интересные, которые интересно читать и в них можно под черпнуть знания как что ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 100 статей качественного рерайта

    Уважаемые заказчики! Из текста по страхованию в 10 000 знаков надо подготовить 100 статей по 2500 знаков каждая. Каждая статья будет иметь принадлежность к определенному городу России. Т.е. помимо ключевых фраз по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт новостей

    Нужен рерайт новостей. Недвижимость. Около 6000 знаков. Исходники есть. Новости нужны сегодня. Интересуют цены. Много прошу не предлагать.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Партия рерайта

    Нужно несколько десятков статей объемом около 2000 знаков каждая без пробелов с ключевой фразой "копии часов". Ключевая фраза должна присутствовать в каждой статье не менее 2-х раз. Можно делать рерайт, при этом уникальность текста ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Новогодние фишки для Деда Мороза

    $105

    И так, задача, придумать фишки и новшества для сервиса занимающегося отправкой поздравительных Писем Деда Мороза. Что уже продается в качестве поздравлений от Деда Мороза: 1) Именные письма. 2) Сладкие пдарки. ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание текстов по тематике кровля

    Требуется райтер для написания уникальных текстов для сайта (на данный момент) по тематике кровля и фасады! Требования: - начальные знания seo, то есть умение писать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание статей с ключами

    Здравствуйте, есть необходимость в написании статей с ключами. Размер 2000 знаков. Цена 30р./1000. Общая тема статей: оказание услуг по копирайту, рерайту, написание контента. Исполнителей будет несколько, предпочтение отдам людям с наличием положительных отзывов. Оставляйте заявки ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание статьи в газету со скрытой рекламой

    Необходимо написать небольшую статью в газету о необходимости проветривания жилых помещений со скрытой рекламой вентиляционных клапанов оконного фальца REGEL-air. Ссылки на статьи сброшу в приватном сообщении

    Написание статей
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад