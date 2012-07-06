Найти, отрерайтить, вставить статьи по медицине.

Нужно найти статьи, произвести их рерайт, проверить уникальность в miratools (на аккаунте заказчика) и вставить в аккаунте в miralinks, чтобы они прошли модерацию.

Тематика статей – медицина.

Заказчик выдает набор ключевых фраз, которые одновременно являются и темой содержания статей. Заказчик выдает темы для каждой статьи. В конце всей работы Исполнитель в Эксцеле напротив темы статьи – указывает название готовой статьи и высылает эксцель обратно заказчику.

Исполнитель находит основы для рерайта каждой статьи.

Требования к статьям для рерайта:

1. Статья раскрывает суть обозначенной темы. Статья должна быть более менее интересной.

2. В статье минимальное количество воды

3. Если у статьи 2 темы, то они должны перекликаться между собой, быть взаимосвязаны в тексте и логически.

4. Статья должна быть разбита на подзаголовки (н2, н3) по 1000 – 1500 символов. Каждый подзаголовок – начало новой темы статьи. При 2 ключевых фразах – 2 темы статьи.

5. Статьи 2000 – 3000 знаков с пробелами.

6. Тематика статьи должна совпадать с тематикой ключевых фраз.

7. В названии статьи должны быть ключевые фразы.

8.Для каждой статьи указывается, как и где она была найдена. Если из нескольких частей, то несколько источников статьи.

Требования к переписанным статьям:

1. Ключевая фраза должна встречаться впервые в тексте статьи – после заголовока н2 и после 80–100 символов с начала абзаца. Желательно – 1–2 предложения. Ключевая фраза не должна быть концом абзаца.

2. Ключевая фраза должна быть внутри большого предложения (от 40 симв).

Статьи для рерайта присылаются на утверждение заказчику, размеченные в word, после чего производится их рерайт.

Уникальность проверяется в miratools (он подсвечивает найденные элементы) за деньги Заказчика. Требуемая уникальность – от 92% при 5 шингле, ГАП=1.

Статьи должны быть именно переписаны руками, а не синонимизированны. Не стоит повышать уникальность чрезмерным напичкиванием прилагательными, наречиями и другими оборотами, а также длинными вводными/заключительными конструкциями.

После этого статьи нужно вставить в аккаунте Заказчика в miralinks, дождаться, чтобы они прошли модерацию. Написать к статьям уникальное описание (по 100 символов примерно).

20 статей по 2000 — 2500 знаков, примерно 50 т. Знаков. Оплата – 50 р/1000 знаков.

Ориентировочная итоговая сумма за 50К знаков составляет 2500 рублей, что около 77 долл.