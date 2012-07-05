100 статей качественного рерайта

Уважаемые заказчики!

Из текста по страхованию в 10 000 знаков надо подготовить 100 статей по 2500 знаков каждая.

Каждая статья будет иметь принадлежность к определенному городу России. Т.е. помимо ключевых фраз по страхованию, должны быть упоминания про данный город и области в которой он находится.

Обязательно знание страховой тематики.

Принимать буду по 5 статей.

Указывайте, пожалуйста, цену.