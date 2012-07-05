Нужен рерайт новостей. Недвижимость. Около 6000 знаков. Исходники есть. Новости нужны сегодня. Интересуют цены. Много прошу не предлагать.
100 статей качественного рерайта
Уважаемые заказчики!
Из текста по страхованию в 10 000 знаков надо подготовить 100 статей по 2500 знаков каждая.
Каждая статья будет иметь принадлежность к определенному городу России. Т.е. помимо ключевых фраз по страхованию, должны быть упоминания про данный город и области в которой он находится.
Обязательно знание страховой тематики.
Принимать буду по 5 статей.
Указывайте, пожалуйста, цену.
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