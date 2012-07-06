Партия рерайта

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Завершен20 заявок178 просмотров

Нужно несколько десятков статей объемом около 2000 знаков каждая без пробелов с ключевой фразой "копии часов".

Ключевая фраза должна присутствовать в каждой статье не менее 2-х раз. Можно делать рерайт, при этом уникальность текста должна быть не менее 95%. Оплата по факту написания статей в WMR.

Тексты устраивают посредственные, так как они нужны для размещения на сторонних сайтах с целью продвижения основного сайта, при этом должна быть уникальность с целью избежания склейки, поэтому нужно просто много уникальных и не дорогих статей. Цена 30 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Написание статей
13 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

mt88
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
13 лет назад
$5
1 день
Качественные уникальные тексты, быстро и при приемлемой цене. Спасибо за работу!
Александр - весьма хороший заказчик. Четко поставил задание, затем оперативно ответил на мое письмо, когда я выслал готовые статьи. Оплатил сразу же, после быстрой проверки выполненных текстов. Приятно было поработать вместе, надеюсь на продолжительное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mt88
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
13 лет назад

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