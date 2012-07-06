Партия рерайта

Нужно несколько десятков статей объемом около 2000 знаков каждая без пробелов с ключевой фразой "копии часов".

Ключевая фраза должна присутствовать в каждой статье не менее 2-х раз. Можно делать рерайт, при этом уникальность текста должна быть не менее 95%. Оплата по факту написания статей в WMR.

Тексты устраивают посредственные, так как они нужны для размещения на сторонних сайтах с целью продвижения основного сайта, при этом должна быть уникальность с целью избежания склейки, поэтому нужно просто много уникальных и не дорогих статей. Цена 30 рублей за 1000 знаков без пробелов.