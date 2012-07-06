Нужен рерайт новостей. Недвижимость. Около 6000 знаков. Исходники есть. Новости нужны сегодня. Интересуют цены. Много прошу не предлагать.
Партия рерайта
Нужно несколько десятков статей объемом около 2000 знаков каждая без пробелов с ключевой фразой "копии часов".
Ключевая фраза должна присутствовать в каждой статье не менее 2-х раз. Можно делать рерайт, при этом уникальность текста должна быть не менее 95%. Оплата по факту написания статей в WMR.
Тексты устраивают посредственные, так как они нужны для размещения на сторонних сайтах с целью продвижения основного сайта, при этом должна быть уникальность с целью избежания склейки, поэтому нужно просто много уникальных и не дорогих статей. Цена 30 рублей за 1000 знаков без пробелов.
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