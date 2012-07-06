Рерайт новостей

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Завершен6 заявок131 просмотр

Нужен рерайт новостей. Недвижимость.

Около 6000 знаков.

Исходники есть.

Новости нужны сегодня.

Интересуют цены. Много прошу не предлагать.

13 лет назад
kseniya_golub
Ксения 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
день назад
13 лет назад
$6
1 день
Спасибо большое за хорошую работу! Было приятно иметь с Вами дело.
Отличная заказчица. Спасибо за сотрудничество. Обращайтесь еще ))

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
день назад
13 лет назад
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