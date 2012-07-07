Рерайт статьи

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Завершен13 заявок133 просмотра

Нужно сделать рерайт статьи про ноутбуки.

Объем около 5000 знаков.

Срок - 2 дня.

От Вас цены. Новички приветствуются.

13 лет назад
kseniya_golub
Ксения 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Замечательная работа! Все написано грамотно и быстро! Спасибо!
Чёткое ТЗ, приятное сотрудничество, своевременная оплата. Спасибо, Ксения!

Заявки фрилансеров

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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