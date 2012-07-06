Требуется рерайт текстов, объем примерно 150 000 знаков без пробелов. тексты технического плана, необходимо выполнить качественный грамотный рерайт. Цена 1,5$ за 1000 символов Для начала работы ...
Копирайтинг - рерайтинг
Периодически требуются услуги рерайтинга - копирайтинга, цена - 30 - 50 руб/1000 зн. оплата электронными деньгами. От Вас - icq или skype для связи.
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