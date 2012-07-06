Требуется рерайт текстов

Здравствуйте! нужно написать статьи для сайта с технической тематикой: ворота, рольставни, автоматические двери, автоматика для ворот и т.п http://veles-ms.ru, статьи нужны логичные, интересные, которые интересно читать и в них можно под черпнуть знания как что ...