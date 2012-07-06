Нужны содержательные авторские статьи на тему автоматизации контекстной рекламы, ЯндексДиректа, Google AdWords, рекламы в Facebook, рекламы в Yahoo! Это могут быть обзоры рынка, новости о PPC-технологиях, статьи о хитрых стратегиях рекламных кампаний. ...
Срочно! Статьи на медицинскую тематику
Срочно нужен человек на написание нескольких статей на мед.тематику. Если понравится - будем работать на долгосрочной основе (1 год и далее).
Тариф - 1 доллар за тысячу знаков без пробелов. Очень срочно, заказ и оплату/предоплату дам сразу же.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо выполнить рерайт текста на сайте: www.graver.in.ua Прошу указать стоимость в у.е. и сроки выполнения заказаЗавершен13 лет назад
Нужно сделать рерайт статьи про ноутбуки. Объем около 5000 знаков. Срок - 2 дня. От Вас цены. Новички приветствуются.Завершен13 лет назад
- $100
Нужно найти статьи, произвести их рерайт, проверить уникальность в miratools (на аккаунте заказчика) и вставить в аккаунте в miralinks, чтобы они прошли модерацию. Тематика статей – медицина. Заказчик выдает ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! нужно написать статьи для сайта с технической тематикой: ворота, рольставни, автоматические двери, автоматика для ворот и т.п http://veles-ms.ru, статьи нужны логичные, интересные, которые интересно читать и в них можно под черпнуть знания как что ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт13 лет назад
Уважаемые заказчики! Из текста по страхованию в 10 000 знаков надо подготовить 100 статей по 2500 знаков каждая. Каждая статья будет иметь принадлежность к определенному городу России. Т.е. помимо ключевых фраз по ...Закрыт13 лет назад
Нужен рерайт новостей. Недвижимость. Около 6000 знаков. Исходники есть. Новости нужны сегодня. Интересуют цены. Много прошу не предлагать.Завершен13 лет назад
Нужно несколько десятков статей объемом около 2000 знаков каждая без пробелов с ключевой фразой "копии часов". Ключевая фраза должна присутствовать в каждой статье не менее 2-х раз. Можно делать рерайт, при этом уникальность текста ...Завершен13 лет назад
- $105
И так, задача, придумать фишки и новшества для сервиса занимающегося отправкой поздравительных Писем Деда Мороза. Что уже продается в качестве поздравлений от Деда Мороза: 1) Именные письма. 2) Сладкие пдарки. ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен рерайт текстов посвещенным книжным новинкам. Оплата — 1 долл. за 1000 зн. Сотрудничество на постоянной основе.Закрыт13 лет назад