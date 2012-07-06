Срочно! Статьи на медицинскую тематику

Срочно нужен человек на написание нескольких статей на мед.тематику. Если понравится - будем работать на долгосрочной основе (1 год и далее).

Тариф - 1 доллар за тысячу знаков без пробелов. Очень срочно, заказ и оплату/предоплату дам сразу же.