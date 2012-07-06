Периодически требуются услуги рерайтинга - копирайтинга, цена - 30 - 50 руб/1000 зн. оплата электронными деньгами. От Вас - icq или skype для связи.
Переписать контент для сайта о POS материалах
Имеется сайт о компании, которая занимается продажей и монтажом различных рекламных конструкций (POS материалы).
Сайт на 95% заполнен описаниями материалов (текстовым контентом)
Задача:
1. Переписать тексты (полурерайт*) для имеющихся 95% страниц - сейчас там от 500 до 3000 символов по разному.
2. Написать тексты (копирайт) для пустых страниц (конечно та же тематика) В основном эти пустые страницы - это страницы разделов товаров без описаний, как это часто бывает.
Условия:
1. Объем текста на каждой странице будет также разный (от 1000 до 3000) символов - считать в итоговую стоимость будем каждую страницу отдельно.
2. Для каждой странице нужно краткое описание рекламного (призывающего но информативного характера) до 160 символов. Конечно, для снипетов.
3. Для каждой страницы я даю набор ключевых фраз, которые нужно употребить 1 раз. (если 2-3 будет неизбежно - как-то переживем )
4. Безусловно - текст уникальный по максимуму (за исключением сухих описаний технических характеристик, габаритов и проч.)
Всего страниц 32 шт. Пока затрудняюсь сказать, сколько на какой будет странице символов.
Для выявления стоимости, предположим примерно по 2000 на каждой. (напоминаю - это полурерайт, информация есть, ее нужно переработать)
Можно дать предложение так:
1. Копирайт + снипет - $ за 1000 символов
2. Рерайт + снипет - $ за 1000 символов
Сразу прошу сильно не разгоняться в цене - бюджет довольно скромный.
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