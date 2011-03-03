Yura103

Юрий Yura103

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
14 лет назад
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Отличный, адекватный человек. Сотрудничеством доволен. С оплатой задержек не было. Всем рекомендую.
Сотрудничеством остался очень доволен! Выполнил все оперативно, в полном объеме.
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