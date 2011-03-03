Сайт – каталог товаров + с функциями блога. В приложении ТЗ на разработку Back End сайта. От разработчика требуется также вставить переменные в верстку – т.е. сдать работающий сайт. (Верстка будет ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Имеется сайт о компании, которая занимается продажей и монтажом различных рекламных конструкций (POS материалы). Сайт на 95% заполнен описаниями материалов (текстовым контентом) Задача: 1. Переписать тексты (полурерайт*) для имеющихся 95% страниц - ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать имиджевый сайт для строительной компании (с галереей объектов). Сайт имиджевый - поэтому самое важное в нем дизайн (конечно нужно, чтоб он и работоспособный был при этом) 1. Сам сайт ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть дизайн в .PSD в слоях. нужно его сверстать и прикрутить к Jooma (VirtueMart) интернет-магазин функционал элементарный верстка должна быть естественно кросбраузернаяHTML-верстка2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Необходимо сверстать работающий шаблон для VirtueMart (Joomla) Прототип шаблона здесь http://osc4.template-help.com/osc_31208/index.phpСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад