Написание новостей для игрового интернет-магазина

Здравствуйте. Необходим новостник с опытом работы для написания новостей из игрового мира в игровой интернет - магазин. Вполне удобная админка. Кол-во новостей в сутки 5-10. Оплату по результатам раз в неделю или раз в месяц. КОПИРАЙТ. Никакого рерайта. Можно пользоваться зарубежными источниками. Стоимость 3 у.е. за 1000 знаков без пробелов. Примеры работа обязательны!

Требования: Грамотная письменная речь, лаконичность.