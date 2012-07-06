Написание новостей для игрового интернет-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки247 просмотров

Здравствуйте. Необходим новостник с опытом работы для написания новостей из игрового мира в игровой интернет - магазин. Вполне удобная админка. Кол-во новостей в сутки 5-10. Оплату по результатам раз в неделю или раз в месяц. КОПИРАЙТ. Никакого рерайта. Можно пользоваться зарубежными источниками. Стоимость 3 у.е. за 1000 знаков без пробелов. Примеры работа обязательны!

Требования: Грамотная письменная речь, лаконичность.

13 лет назад
woq
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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