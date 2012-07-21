Постоянный копирайтинг на околомедицин. тематику

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок266 просмотров

Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества.

Цель: Написание интересных статей для сайта около-медицинской тематики

Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете).

Пол — женский.

Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить. Те, кто ищут временного заработка и не рассчитывают на долгосрочное сотрудничество — также.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Размер статьи: Размер от 3000 символов. В статье должны быть картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей, без переспама.

Стоимость статьи: 3.2$ . Если вы напишете статью больше чем 3000 символов — стоимость останется прежней, необходимо уметь вкладывать смысловую нагрузку в ограниченное количество символов.

При меньших размерах статьи — 1500 символов — стоимость 2.1$. Но чаще будут именно размера 3000 символов.

Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова). Написание текстов подобного типа: " информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе“ оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми. Тексты должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. Статьи должны быть структурированы, разделены на логические блоки.

При выполнении объема работ 15 и более статей в неделю — доплата 10%.

При нарушении оговоренных сроков — штрафные санкции -20% за оплату.

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Тестовое сотрудничество — 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо — следующее тестовое сотрудничество — 5 статей. (также оплачиваемых)

Если все будет хорошо, то объем работы будет практически неограниченным.

Просьба сразу оставлять ICQ для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

Если нет ICQ в заявке или профиле — с вами не свяжутся. Если у вас нет ICQ, напишите ваш e-mail в заявке.

P.S. Просьба не тратить ваше и мое время впустую сообщениями — " буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал». Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.

Написание статей
13 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vnadejda
Надежда 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$15
5 дней
Хорошие, грамотные и интересные статьи, в срок. Рекомендую.
Очень понравилось сотрудничество! Четко поставленное ТЗ, оплата вовремя. И, что особо хотелось бы отметить, приятное общение с менеджером.

Заявки фрилансеров

vnadejda
Надежда 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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