Необходимо сделать рерайт публикаций в стиле "Полезные статьи" по близким темам к Песок,Щебень,Гравий,ПГС. Достаточно 1-2 статей(по 2к символов) на каждую тему. Материал будет размещен на сайте в разделе "Полезные статьи" в ...
Статья о мебели
Мебель из ротанга
Мебель из искусственного ротанга
Плетеная мебель из ротанга
Мебель из ротанга интернет магазин
писать статью на 1500 знаков с употреблением этих ключей по 2 раза
плачу 100 руб.
Заявки фрилансеров
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