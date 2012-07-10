Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для сайта около-медицинской тематики Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете). ...
Рерайт "Полезные статьи" по строительной тематике
Необходимо сделать рерайт публикаций в стиле "Полезные статьи" по близким темам к Песок,Щебень,Гравий,ПГС.
Достаточно 1-2 статей(по 2к символов) на каждую тему.
Материал будет размещен на сайте в разделе "Полезные статьи" в качестве дополнительного контента для оптимизации.
Необходимо использовать ключи.
Спасибо.
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