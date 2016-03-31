Написание статей для интернет-магазина экотоваров

Здравствуйте, друзья. Есть необходимость написания текстов по следующим темам:

- вред для человека промышленных продуктов, в составе которых консерванты опасные добавки и т.п.

- польза органических продуктов; как выбирать органические продукты; питаться здоровой пищей дешевле;

- вред для человека и окружающей среды средств бытовой химии (порошки, моющее и т.д.)

- безопасность для здоровья органической бытовой химии и т.п.

На сайте будет предусмотрен блог, который можно будет вести на эту тему.

Также возможно необходимо будет периодически делать описание товара с описанием его выгод и т.п.

Первоначально 1-2 статьи, далее возможна постоянная работа.

Обязательное условие: работаем с людьми - имеющими образование в сфере медицины, агрономии, биологии, химии. Место проживание - Украина.