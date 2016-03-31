Написание статей для интернет-магазина экотоваров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок275 просмотров

Здравствуйте, друзья. Есть необходимость написания текстов по следующим темам:

- вред для человека промышленных продуктов, в составе которых консерванты опасные добавки и т.п.

- польза органических продуктов; как выбирать органические продукты; питаться здоровой пищей дешевле;

- вред для человека и окружающей среды средств бытовой химии (порошки, моющее и т.д.)

- безопасность для здоровья органической бытовой химии и т.п.

На сайте будет предусмотрен блог, который можно будет вести на эту тему.

Также возможно необходимо будет периодически делать описание товара с описанием его выгод и т.п.

Первоначально 1-2 статьи, далее возможна постоянная работа.

Обязательное условие: работаем с людьми - имеющими образование в сфере медицины, агрономии, биологии, химии. Место проживание - Украина.

Написание статей
13 лет назад
donchevskiy
Александр 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

NOVAvideo
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
50 отзывов
13 лет назад
$15
2 дня
Написано красиво, понятно и хорошо. Спасибо за уделенное время.
Замечательно поработали с Александром. Приятное общение, четкое ТЗ, оплата без задержек. Рекомендую как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

NOVAvideo
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
50 отзывов
13 лет назад

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