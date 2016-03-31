Нужно написать серию статей, раскрывающих основные механизмы работы организма человека. Аудитория – люди НЕ имеющие никакого отношения к медицине и медицинским знаниям, то есть язык должен быть интересным научно-популярным, а не сухим ...
Написание статей для интернет-магазина экотоваров
Здравствуйте, друзья. Есть необходимость написания текстов по следующим темам:
- вред для человека промышленных продуктов, в составе которых консерванты опасные добавки и т.п.
- польза органических продуктов; как выбирать органические продукты; питаться здоровой пищей дешевле;
- вред для человека и окружающей среды средств бытовой химии (порошки, моющее и т.д.)
- безопасность для здоровья органической бытовой химии и т.п.
На сайте будет предусмотрен блог, который можно будет вести на эту тему.
Также возможно необходимо будет периодически делать описание товара с описанием его выгод и т.п.
Первоначально 1-2 статьи, далее возможна постоянная работа.
Обязательное условие: работаем с людьми - имеющими образование в сфере медицины, агрономии, биологии, химии. Место проживание - Украина.
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