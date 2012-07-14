donchevskiy

Благодарю Инну за хорошую и оперативную работу. Текст был написан во время, творчески и интересно. От себя внесли небольшие поправки (5-10%) связанные с узкопрофильными терминами и данными. В общем работой остались довольны. Рекомендую, как ответственного исполнителя.