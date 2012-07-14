donchevskiy

Александр donchevskiy

 
40 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется сайт на J2.5+vm перевести на J3.5

    требуется сайт [url=http://alteco.in.ua/]http://alteco.in.ua/[/url] на J2.5+vm перевести на J3.5, использовав подобранный студийный шаблон и "натянуть" наш дизайн, использовав максимально html (избавиться от графических элементов и кнопок, где это возможно). Полностью сохраняя структуру сайта и наполнение. Основное требование: сохранить визуальный ...

    PHPHTML
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Размещение ссылки в Википедии.

    Написана статья об электротехническом изделии. Размещена на Википедии. Все сделано качественно и достоверно. Нужна поддержка в размещении ссылки на наш сайт, где идет продолжение описания изделия. Ваши предложения, гарантии.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статья о светодиодной ленте RGB

    Необходимо написать текст объемом около 2500-3000 символов. Темы могут быть: Светодиодная лента RGB - современное решение подсветки, ( стильная подсветка, подсветка потолка, подсветка мебели, светодиодная подсветка, дизайнерское освещение, освещение светодиодной лентой потолка, применение светодиодной ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание статей для интернет-магазина экотоваров

    Здравствуйте, друзья. Есть необходимость написания текстов по следующим темам: - вред для человека промышленных продуктов, в составе которых консерванты опасные добавки и т.п. - польза органических продуктов; как выбирать органические продукты; питаться здоровой пищей дешевле; - вред ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • 5 баннеров для сайта (статика)

    Необходимо сделать 5 баннеров для сайта на главную страницу. Размер баннеров 980 х 301. Для начала 2, если понравяться - позже еще 3. Баннер №1 Суть: доносит покупателю выгоды от покупки светодиодной ленты (это стильный дизай, экономия ...

    Баннер для сайтаДизайн квартиры
    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Kailyn
Инна 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$9
10 баллов
10 лет назад
Статья о светодиодной ленте RGB
Спасибо. Понравился профессиональный подход заказчика к делу.
Благодарю Инну за хорошую и оперативную работу. Текст был написан во время, творчески и интересно. От себя внесли небольшие поправки (5-10%) связанные с узкопрофильными терминами и данными. В общем работой остались довольны. Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
50 отзывов
$15
10 баллов
11 лет назад
Написание статей для интернет-магазина экотоваров
Замечательно поработали с Александром. Приятное общение, четкое ТЗ, оплата без задержек. Рекомендую как отличного заказчика.
Написано красиво, понятно и хорошо. Спасибо за уделенное время.
Ответный отзыв