donchevskiy

требуется сайт [url=http://alteco.in.ua/]http://alteco.in.ua/[/url] на J2.5+vm перевести на J3.5, использовав подобранный студийный шаблон и "натянуть" наш дизайн, использовав максимально html (избавиться от графических элементов и кнопок, где это возможно). Полностью сохраняя структуру сайта и наполнение. Основное требование: сохранить визуальный ...
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Написана статья об электротехническом изделии. Размещена на Википедии. Все сделано качественно и достоверно. Нужна поддержка в размещении ссылки на наш сайт, где идет продолжение описания изделия. Ваши предложения, гарантии.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать текст объемом около 2500-3000 символов. Темы могут быть: Светодиодная лента RGB - современное решение подсветки, ( стильная подсветка, подсветка потолка, подсветка мебели, светодиодная подсветка, дизайнерское освещение, освещение светодиодной лентой потолка, применение светодиодной ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, друзья. Есть необходимость написания текстов по следующим темам: - вред для человека промышленных продуктов, в составе которых консерванты опасные добавки и т.п. - польза органических продуктов; как выбирать органические продукты; питаться здоровой пищей дешевле; - вред ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать 5 баннеров для сайта на главную страницу. Размер баннеров 980 х 301. Для начала 2, если понравяться - позже еще 3. Баннер №1 Суть: доносит покупателю выгоды от покупки светодиодной ленты (это стильный дизай, экономия ...Баннеры17 заявокЗакрыт11 лет назад