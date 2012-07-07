Нужен рерайт/копирайт - медицинская тематика

Нужно написать серию статей, раскрывающих основные механизмы работы организма человека.

Аудитория – люди НЕ имеющие никакого отношения к медицине и медицинским знаниям, то есть язык должен быть интересным научно-популярным, а не сухим академическим (насколько это возможно по данной теме).

По каждому разделу, который надо осветить уже собраны из Интернета материалы - статьи и описания, на основе которых нужно написать свои.

Часть материалов на английском – поэтому от Вас нужно знание англ. языка на высоком уровне.

Сам текст Вам нужно будет писать на русском.

Т.е. Вам нужно будет изучить присланные мной материалы по заданной теме на русском и английском и:

1) вариант 1 - на основе компиляции предоставленных материалов написать свой текст (копирайтинг).

2) вариант 2 – если текст уже написан мной в черновом варианте – Вам нужно будет его поправить, может что-то добавить (рерайт / редактирование).

Все должно быть написано простым, доступным пониманию обычного человека языком, т.е. никаких уходов в малопонятные обычному человеку узкоспециализированные, академические подробности.

Только самая общая информация, написанная простым языком. На основе предоставленных мной материалов.

Ну и, конечно, тексты должны быть уникальными.

В заявках, ОБЯЗАТЕЛЬНО, указывайте:

1) стоимость варианта 1 – Вы сами пишете текст на основе материалов.

2) стоимость варианта 2 – Вы правите уже написанное мной.

Указывайте, пожалуйста, минимальные расценки по которым Вы согласны работать.