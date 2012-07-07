Статьи для блога компьютерной тематики

Здравствуйте ! Нужен человек который будет писать стать рерайтинг+ копирайтинг(дополнять если есть что сказать). Заказывать буду 2 статьи в неделю. По знакам статья должна быть от 3500 – 10000 (без воды).

Плачу за 1000 знаков без пробелов = 1 $.

Блог о компьютерах, программах, установки, об интернете – для начинающих. Пишем сюда или на почту [email protected]