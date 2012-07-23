Качественный рерайт текстов

Требуется глубокий и качественный рерайт статей по зарубежной недвижимости.

Объем — 4 000 - 20 000 симв. без пробелов, оплата 1,5 вмз за 1000 симв. исходного текста после выполнения задания на ваш счет в веблансере или вмз-кошелек

Полученный текст должен быть по объему не меньше исходного.

Нужно несколько исполнителей. Потребуется выполнить тестовое задание (оплачиваемое).

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