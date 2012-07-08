Приветствую! Есть большое количество текстов банковской тематики. Нужно, сохраняя общую доносимую информацию, написать статьи с нуля + проанализировать информацию на других сайтах и добавить что-то новое в статью:) Выберу скорее ...
Статьи на тему "бурение скважин на воду"
Для сайта www.burenie-v-omske.ru нужны тексты. Особенность - бурение скважин на воду на уровне вода на песок, но не до артезианской скважины Малогабаритные установки позволяют пробурить скважину в любом месте на участке.
На выходе гарантируется чистая вода, без мелких примесей. Используется обсадная труба для пищевой воды. Оплата за каждый пробуренный метр.
Количество текстов на сайт 4-5 штук. Объем статьи 1.2 К символов без учета пробелов.
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