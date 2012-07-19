Глубокий рерайт/копирайт, тематика: банки

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  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок414 просмотров

Приветствую!

Есть большое количество текстов банковской тематики. Нужно, сохраняя общую доносимую информацию, написать статьи с нуля + проанализировать информацию на других сайтах и добавить что-то новое в статью:)

Выберу скорее всего несколько человек, с хорошими отзывами. Очень желательно, чтобы был опыт работы по данной тематике.

Выбранным кандидатам отправлю одинаковое тестовое оплачиваемое задание.

С вас цены, объем в неделю какой можете выполнять и, если есть опыт работы с банковской тематикой, примеры написанных вами статей.

С выбранными участниками, в случае качественного выполнения работы, продолжим сотрудничество на постоянной основе.

Данные заявок от других участников скрыты.

13 лет назад
Zels
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

metalolom
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$10
3 дня
Александр выполнил работу идеально, с первого раза понял ТЗ. Только положительные эмоции, продолжим сотрудничество на постоянной основе.
Что здесь сказать. Заказчик на уровне. Порядочный, честный, и что самое главное, общительный. В любои задании всегда с ним легко найти компромис. В случае работы, готов рекомендовать Александра по наивысшему баллу. Приятно работать! Оценка 5, причем твердая пятерка.
Lan7
48 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$2
4 дня
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$120
4 дня
Ксения справилась с поставленной задачей на отлично. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за сотрудничество. Оплата в срок!
daisy0104
Ксения 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Ксения отлично справилась с поставленной задачей. Только положительные эмоции от сотрудничества. Продолжим работу в дальнейшем.
Очень приятный человек и отличный заказчик! Вежливое отношение, понятное задание, оплата моментальная. Было приятно сотрудничать. Спасибо, Александр.
Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$50
5 дней
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
день назад
13 лет назад
$4
200 дней
Благодарю Инну за сотрудничество. Были небольшие правки по работе, но в конечном итоге получено все в идеальном виде. Спасибо:)
Заказчик, идеальный во всех отношениях. Спасибо.
Vuriko
Влада 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов
13 лет назад
$75
5 дней
Только положительные впечатления от сотрудничества с Владой. Задание выполнила во-время, с выполнением всех нюансов ТЗ. Спасибо
Приятное во всех отношениях сотрудничество: толковое задание, разумные сроки, быстрая проверка и достойная оплата. Спасибо, Александр.
messer262
Владимир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$120
5 дней

Заявки фрилансеров

metalolom
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
Lan7
48 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
daisy0104
Ксения 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
день назад
13 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Vuriko
Влада 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов
13 лет назад
messer262
Владимир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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