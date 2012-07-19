Глубокий рерайт/копирайт, тематика: банки

Приветствую!

Есть большое количество текстов банковской тематики. Нужно, сохраняя общую доносимую информацию, написать статьи с нуля + проанализировать информацию на других сайтах и добавить что-то новое в статью:)

Выберу скорее всего несколько человек, с хорошими отзывами. Очень желательно, чтобы был опыт работы по данной тематике.

Выбранным кандидатам отправлю одинаковое тестовое оплачиваемое задание.

С вас цены, объем в неделю какой можете выполнять и, если есть опыт работы с банковской тематикой, примеры написанных вами статей.

С выбранными участниками, в случае качественного выполнения работы, продолжим сотрудничество на постоянной основе.

Данные заявок от других участников скрыты.