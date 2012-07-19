Требуется постоянный рерайт статей и новостей для сайта. Статьи на тему недвижимости, ремонта и строительства. Указывайте сразу цену за 1000 знаков.
Глубокий рерайт/копирайт, тематика: банки
Приветствую!
Есть большое количество текстов банковской тематики. Нужно, сохраняя общую доносимую информацию, написать статьи с нуля + проанализировать информацию на других сайтах и добавить что-то новое в статью:)
Выберу скорее всего несколько человек, с хорошими отзывами. Очень желательно, чтобы был опыт работы по данной тематике.
Выбранным кандидатам отправлю одинаковое тестовое оплачиваемое задание.
С вас цены, объем в неделю какой можете выполнять и, если есть опыт работы с банковской тематикой, примеры написанных вами статей.
С выбранными участниками, в случае качественного выполнения работы, продолжим сотрудничество на постоянной основе.
Данные заявок от других участников скрыты.
Выбранные исполнители
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