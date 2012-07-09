Написание пресс-релиза на тематику недвижимость

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок144 просмотра

Доброго времени.

Требуется написание нескольких пресс-релизов на тематику недвижимости.

Сроки исполнения не более суток, качество под требования крупных площадок для размещения пресс-релизов:

Структура хорошего пресс-релиза

Информативный заголовок, который должен привлекать внимание целевой аудитории

В первом абзаце - очень сжато - вся основная информация. Надо постараться ответить на вопросы "Кто? Где? Что? Когда?"

Подробности

Детали

Справочная информация (ссылка на сайт компании и контактная информация. Можно добавить краткую справку о самой компании)

Что следует помнить при написании пресс-релиза:

Важно постараться поместить пресс-релиз на 1 страницу Word.

При написании следует учитывать интересы целевой аудитории.

Следует задуматься о том, какие вопросы могут возникнуть у того, кто читает пресс релиз и сразу ответить на них в тексте.

Пресс-релиз открыто не должен содержать рекламной информации

Полезно включать цифры и факты

Очень важно показать результат, который понесет за собой событие. Следует показать важность освещаемого события для общества, аудитории, рынка в целом.

Пресс-релиз необходимо писать простым и понятным языком.

Знаков не более 6000, рерайт возможен.

Если подойдет, то работать будем постоянно.

При написании не по правилам или не уникальной статьи, оплаты не будет.

Оплата по факту.

13 лет назад
shkyrenko
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Несколько текстов для сайта

    Добрый день. Необходимо написать 3 текста для сайта о тайных покупателях: 2 совсем небольших по 300 знаков и один для раздела "О компании" объемом 2-3к бп. Во вложении тезисы для написания раздела ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать два пресс-релиза

    $100

    Здравствуйте необходимо написать два пресс-релиза.Работа постоянная. Пишите цены и сроки.Первые два релиза надо написать до завтра. Аська для оперативности:616-763-332

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны описания категорий медицинского справочника

    Для сайта на котором содержаться справочные данные о заведениях в той или иной степени относящиеся к медицине нужно сделать тексты, которыми будут оформлены страницы разделов. В прикрепленном файле (1) все расписано ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи на тему "бурение скважин на воду"

    Для сайта www.burenie-v-omske.ru нужны тексты. Особенность - бурение скважин на воду на уровне вода на песок, но не до артезианской скважины Малогабаритные установки позволяют пробурить скважину в любом месте на участке. На выходе гарантируется ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Глубокий рерайт/копирайт, тематика: банки

    Приветствую! Есть большое количество текстов банковской тематики. Нужно, сохраняя общую доносимую информацию, написать статьи с нуля + проанализировать информацию на других сайтах и добавить что-то новое в статью:) Выберу скорее ...

    Копирайтинг8 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад

  • Качественный рерайт текстов

    $50

    Требуется глубокий и качественный рерайт статей по зарубежной недвижимости. Объем — 4 000 - 20 000 симв. без пробелов, оплата 1,5 вмз за 1000 симв. исходного текста после выполнения задания на ваш счет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад