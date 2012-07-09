Написание пресс-релиза на тематику недвижимость

Доброго времени.

Требуется написание нескольких пресс-релизов на тематику недвижимости.

Сроки исполнения не более суток, качество под требования крупных площадок для размещения пресс-релизов:

Структура хорошего пресс-релиза

Информативный заголовок, который должен привлекать внимание целевой аудитории

В первом абзаце - очень сжато - вся основная информация. Надо постараться ответить на вопросы "Кто? Где? Что? Когда?"

Подробности

Детали

Справочная информация (ссылка на сайт компании и контактная информация. Можно добавить краткую справку о самой компании)

Что следует помнить при написании пресс-релиза:

Важно постараться поместить пресс-релиз на 1 страницу Word.

При написании следует учитывать интересы целевой аудитории.

Следует задуматься о том, какие вопросы могут возникнуть у того, кто читает пресс релиз и сразу ответить на них в тексте.

Пресс-релиз открыто не должен содержать рекламной информации

Полезно включать цифры и факты

Очень важно показать результат, который понесет за собой событие. Следует показать важность освещаемого события для общества, аудитории, рынка в целом.

Пресс-релиз необходимо писать простым и понятным языком.

Знаков не более 6000, рерайт возможен.

Если подойдет, то работать будем постоянно.

При написании не по правилам или не уникальной статьи, оплаты не будет.

Оплата по факту.