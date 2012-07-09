Добрый день. Необходимо написать 3 текста для сайта о тайных покупателях: 2 совсем небольших по 300 знаков и один для раздела "О компании" объемом 2-3к бп. Во вложении тезисы для написания раздела ...
Написание пресс-релиза на тематику недвижимость
Доброго времени.
Требуется написание нескольких пресс-релизов на тематику недвижимости.
Сроки исполнения не более суток, качество под требования крупных площадок для размещения пресс-релизов:
Структура хорошего пресс-релиза
Информативный заголовок, который должен привлекать внимание целевой аудитории
В первом абзаце - очень сжато - вся основная информация. Надо постараться ответить на вопросы "Кто? Где? Что? Когда?"
Подробности
Детали
Справочная информация (ссылка на сайт компании и контактная информация. Можно добавить краткую справку о самой компании)
Что следует помнить при написании пресс-релиза:
Важно постараться поместить пресс-релиз на 1 страницу Word.
При написании следует учитывать интересы целевой аудитории.
Следует задуматься о том, какие вопросы могут возникнуть у того, кто читает пресс релиз и сразу ответить на них в тексте.
Пресс-релиз открыто не должен содержать рекламной информации
Полезно включать цифры и факты
Очень важно показать результат, который понесет за собой событие. Следует показать важность освещаемого события для общества, аудитории, рынка в целом.
Пресс-релиз необходимо писать простым и понятным языком.
Знаков не более 6000, рерайт возможен.
Если подойдет, то работать будем постоянно.
При написании не по правилам или не уникальной статьи, оплаты не будет.
Оплата по факту.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Здравствуйте необходимо написать два пресс-релиза.Работа постоянная. Пишите цены и сроки.Первые два релиза надо написать до завтра. Аська для оперативности:616-763-332Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
Для сайта на котором содержаться справочные данные о заведениях в той или иной степени относящиеся к медицине нужно сделать тексты, которыми будут оформлены страницы разделов. В прикрепленном файле (1) все расписано ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт13 лет назад
Написать статьи с ключами для нескольких сайтов. Тематика разнообразная.Завершен13 лет назад
Для сайта www.burenie-v-omske.ru нужны тексты. Особенность - бурение скважин на воду на уровне вода на песок, но не до артезианской скважины Малогабаритные установки позволяют пробурить скважину в любом месте на участке. На выходе гарантируется ...Закрыт13 лет назад
Приветствую! Есть большое количество текстов банковской тематики. Нужно, сохраняя общую доносимую информацию, написать статьи с нуля + проанализировать информацию на других сайтах и добавить что-то новое в статью:) Выберу скорее ...Копирайтинг8 исполнителейЗавершен13 лет назад
Требуется постоянный рерайт статей и новостей для сайта. Статьи на тему недвижимости, ремонта и строительства. Указывайте сразу цену за 1000 знаков.Завершен13 лет назад
- $50
Требуется написание 7 страниц продающего текста для веб студии. Ждем цены и примеры работ.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Контент на сайт студ работЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется глубокий и качественный рерайт статей по зарубежной недвижимости. Объем — 4 000 - 20 000 симв. без пробелов, оплата 1,5 вмз за 1000 симв. исходного текста после выполнения задания на ваш счет ...Завершен13 лет назад