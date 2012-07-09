Нужны описания категорий медицинского справочника

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Закрыт16 заявок180 просмотров

Для сайта на котором содержаться справочные данные о заведениях в той или иной степени относящиеся к медицине нужно сделать тексты, которыми будут оформлены страницы разделов.

В прикрепленном файле (1) все расписано более подробно. Нужно выполнение строго в соответствии с заданием.

13 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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