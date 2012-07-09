Нужны описания категорий медицинского справочника

Для сайта на котором содержаться справочные данные о заведениях в той или иной степени относящиеся к медицине нужно сделать тексты, которыми будут оформлены страницы разделов.

В прикрепленном файле (1) все расписано более подробно. Нужно выполнение строго в соответствии с заданием.