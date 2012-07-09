Написать статьи с ключами для нескольких сайтов. Тематика разнообразная.
Нужны описания категорий медицинского справочника
Для сайта на котором содержаться справочные данные о заведениях в той или иной степени относящиеся к медицине нужно сделать тексты, которыми будут оформлены страницы разделов.
В прикрепленном файле (1) все расписано более подробно. Нужно выполнение строго в соответствии с заданием.
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