SEO-статьи. Приватно для alvarez

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки137 просмотров

Написать статьи с ключами для нескольких сайтов. Тематика разнообразная.

13 лет назад
pitono
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$60
1 день
Надежда оперативно делает свою работу. Пишет тексты на разнообразную женскую и мужскую тематики, которые нравятся не только мне, но и всем моим клиентам. Отличная работа! Рекомендую!
Уже второй раз сотрудничаю с Артуром, и вновь наилучшие впечатления! Заказчик умеет в двух словах и предельно просто поставить задачу, общаемся на уровне полного взаимопонимания. С оплатой тоже не возникает никаких проблем. Работала, буду работать и всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Статьи на тему "бурение скважин на воду"

    Для сайта www.burenie-v-omske.ru нужны тексты. Особенность - бурение скважин на воду на уровне вода на песок, но не до артезианской скважины Малогабаритные установки позволяют пробурить скважину в любом месте на участке. На выходе гарантируется ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Глубокий рерайт/копирайт, тематика: банки

    Приветствую! Есть большое количество текстов банковской тематики. Нужно, сохраняя общую доносимую информацию, написать статьи с нуля + проанализировать информацию на других сайтах и добавить что-то новое в статью:) Выберу скорее ...

    Копирайтинг8 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи для блога компьютерной тематики

    Здравствуйте ! Нужен человек который будет писать стать рерайтинг+ копирайтинг(дополнять если есть что сказать). Заказывать буду 2 статьи в неделю. По знакам статья должна быть от 3500 – 10000 (без воды). Плачу за ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Качественный рерайт текстов

    $50

    Требуется глубокий и качественный рерайт статей по зарубежной недвижимости. Объем — 4 000 - 20 000 симв. без пробелов, оплата 1,5 вмз за 1000 симв. исходного текста после выполнения задания на ваш счет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание статей для интернет-магазина экотоваров

    Здравствуйте, друзья. Есть необходимость написания текстов по следующим темам: - вред для человека промышленных продуктов, в составе которых консерванты опасные добавки и т.п. - польза органических продуктов; как выбирать органические ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт. Статьи об онлайн-играх

    Добрый день, друзья. Мне нужен рерайтер игровой темаики, который в состоянии самостоятельно искать источники для рерайта. Работа будет выглядеть следующим образом: 1. Я даю вам тему для статьи, например "Deepolis секреты". 2. ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен рерайт/копирайт - медицинская тематика

    Нужно написать серию статей, раскрывающих основные механизмы работы организма человека. Аудитория – люди НЕ имеющие никакого отношения к медицине и медицинским знаниям, то есть язык должен быть интересным научно-популярным, а не сухим ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад