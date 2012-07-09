SEO-статьи. Приватно для alvarez

Уже второй раз сотрудничаю с Артуром, и вновь наилучшие впечатления! Заказчик умеет в двух словах и предельно просто поставить задачу, общаемся на уровне полного взаимопонимания. С оплатой тоже не возникает никаких проблем. Работала, буду работать и всем рекомендую!