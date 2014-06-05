Несколько текстов для сайта

Добрый день.

Необходимо написать 3 текста для сайта о тайных покупателях:

2 совсем небольших по 300 знаков и один для раздела "О компании" объемом 2-3к бп.

Во вложении тезисы для написания раздела "О компании".

Готов услышать Вашу цену за ВСЮ работу.

Предложения сткрыты.

Вопросы - в личку.