Несколько текстов для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок246 просмотров

Добрый день.

Необходимо написать 3 текста для сайта о тайных покупателях:

2 совсем небольших по 300 знаков и один для раздела "О компании" объемом 2-3к бп.

Во вложении тезисы для написания раздела "О компании".

Готов услышать Вашу цену за ВСЮ работу.

Предложения сткрыты.

Вопросы - в личку.

13 лет назад
vizufon
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$9
1 день
Сотрудничеством доволен.
Тексты были проверены и оплачены в тот же день. Дмитрий , спасибо за интересный заказ!

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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