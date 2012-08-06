100 статей по 1к символов

И так, мне требовались уникальные тексты для поискового продвижения. Получил, больше чем ожидал. Тексты очень интересные и живые, самое то под женский траф. Светлане нужно писать продающие тексты, а не работать за гроши. Светлана Вы себя недооцениваете. На Ваши тексты будет спрос, да же при цене от 5$ за 1000.