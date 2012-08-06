100 статей по 1к символов

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Завершен28 заявок299 просмотров

Добрый день.

Нужен рерайтер/копирайтер.

100 статей, все для 1 сайта, в каждой нужно использовать одно и то же ключевое слово. Тематика общее (общение, интернет, знакомства и т.д.)

Мне нужно:

1 - 100% уникальность текстов

2 - читабельность.

Указывайте цену за 1к знаков бзп.

Оплата СБС или по факту.

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13 лет назад
Zellegius
Алексей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$100
10 дней
И так, мне требовались уникальные тексты для поискового продвижения. Получил, больше чем ожидал. Тексты очень интересные и живые, самое то под женский траф. Светлане нужно писать продающие тексты, а не работать за гроши. Светлана Вы себя недооцениваете. На Ваши тексты будет спрос, да же при цене от 5$ за 1000.
Алексей - отличный заказчик. Оплата моментальная и достойная. По срокам не гонит, общаться приятно. Спасибо за интересный проект! Буду рада сотрудничать снова.

Заявки фрилансеров

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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