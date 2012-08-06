Доброго времени. Требуется написание нескольких пресс-релизов на тематику недвижимости. Сроки исполнения не более суток, качество под требования крупных площадок для размещения пресс-релизов: Структура хорошего пресс-релиза ...
100 статей по 1к символов
Добрый день.
Нужен рерайтер/копирайтер.
100 статей, все для 1 сайта, в каждой нужно использовать одно и то же ключевое слово. Тематика общее (общение, интернет, знакомства и т.д.)
Мне нужно:
1 - 100% уникальность текстов
2 - читабельность.
Указывайте цену за 1к знаков бзп.
Оплата СБС или по факту.
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Выбранный исполнитель
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