Требуется человек для публикации новостей и событий с рынка форекс. Также возможно аналитику и прочие полезности для трейдеров. Оплату за ваш труд указывайте за месяц, меня интересуют люди на постоянной основе!
SEO-копирайтинг, различные товары.
ТЗ на подготовку СЕО-копирайтинга для интернет-магазина.
Тематика: интернет-магазин, различные группы товаров, "несортированные" статьи для SEO. Геотаргетинг (юг России, Кубань, Краснодар и прилегающие регионы).
Общая информация: новый интернет магазин, широкий ассортиментный ряд товаров: продукты питания, товары для детей, товары для животных, товары для беременных и молодых мам, диабетические товары и т.д.
В краткие сроки необходимо подготовить большой объем SEO-копирайтинга. Для ускорения процесса общее ТЗ было разделено на «логические» блоки, т.е. по группам товаров, и может быть отдано одному «шустрому"/нескольким разным/организованной группе SEO-копирайтеров.
Данный блок копирайтинга — самый маленький, 7 статей, различная тематика.
Смотрите другие тендеры:
1. Товары для детей (47 статей): http://www.weblancer.net/projects/367455.html
2. Товары для животных (26 статей): http://www.weblancer.net/projects/367457.html
Общий объем работы: 160+К знаков. Срок выполнения: до 10 рабочих дней.
Ориентир по бюджету — до 3 у.е. за 1К ЗБП.
Конкретика во вложении.
В заявке обязательно указывайте:
1. Контактные данные, включая телефоны для связи.
2. Ссылки на примеры работ.
3. Заполняйте основные параметры заявок — бюджет, срок.
Оплата по факту, WMR, ЯД, прочие платежные системы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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