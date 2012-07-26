SEO-копирайтинг, товары для животных.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок288 просмотров

ТЗ на подготовку СЕО-копирайтинга для интернет-магазина.

Тематика: зоомагазин. Геотаргетинг (юг России, Кубань, Краснодар и прилегающие регионы).

Общая информация: новый интернет магазин, широкий ассортиментный ряд товаров: продукты питания, товары для детей, товары для животных, товары для беременных и молодых мам, диабетические товары и т.д.

В краткие сроки необходимо подготовить большой объем SEO-копирайтинга. Для ускорения процесса общее ТЗ было разделено на «логические» блоки, т.е. по группам товаров, и может быть отдано одному "шустрому"/нескольким разным/организованной группе SEO-копирайтеров.

Данный блок копирайтинга — по товарам для животных, 26 статей.

Поэтому смотрите другие тендеры:

1. Товары для детей (47 статей): http://www.weblancer.net/projects/367455.html

2. Прочее несортированное (7 статей): http://www.weblancer.net/projects/367458.html

Общий объем работы: 160+К знаков. Срок выполнения: до 10 рабочих дней.

Ориентир по бюджету — до 3 у.е. за 1К ЗБП.

Конкретика во вложении.

В заявке обязательно указывайте:

1. Контактные данные, включая телефоны для связи.

2. Ссылки на примеры работ.

3. Заполняйте основные параметры заявок — бюджет, срок.

Оплата по факту, WMR, ЯД, прочие платежные системы.

HTML
13 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
13 лет назад
$125
5 дней
Безупречный текст - это тот итог, который я получил в результате сотрудничества по проекту. Работа была сдана своевременно, а исполнитель был на связи в удобное время. Рекомендую к сотрудничеству и сам продолжу.
Рекомендую Александра как заказчика.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
13 лет назад
#1
Копирайтинг

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