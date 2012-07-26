SEO-копирайтинг, товары для животных.

ТЗ на подготовку СЕО-копирайтинга для интернет-магазина.

Тематика: зоомагазин. Геотаргетинг (юг России, Кубань, Краснодар и прилегающие регионы).

Общая информация: новый интернет магазин, широкий ассортиментный ряд товаров: продукты питания, товары для детей, товары для животных, товары для беременных и молодых мам, диабетические товары и т.д.

В краткие сроки необходимо подготовить большой объем SEO-копирайтинга. Для ускорения процесса общее ТЗ было разделено на «логические» блоки, т.е. по группам товаров, и может быть отдано одному "шустрому"/нескольким разным/организованной группе SEO-копирайтеров.

Данный блок копирайтинга — по товарам для животных, 26 статей.

Поэтому смотрите другие тендеры:

1. Товары для детей (47 статей): http://www.weblancer.net/projects/367455.html

2. Прочее несортированное (7 статей): http://www.weblancer.net/projects/367458.html

Общий объем работы: 160+К знаков. Срок выполнения: до 10 рабочих дней.

Ориентир по бюджету — до 3 у.е. за 1К ЗБП.

Конкретика во вложении.

В заявке обязательно указывайте:

1. Контактные данные, включая телефоны для связи.

2. Ссылки на примеры работ.

3. Заполняйте основные параметры заявок — бюджет, срок.

Оплата по факту, WMR, ЯД, прочие платежные системы.