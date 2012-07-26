SEO-копирайтинг, детские товары.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок306 просмотров

ТЗ на подготовку СЕО-копирайтинга для интернет-магазина.

Тематика: детский магазин (товары для детей всех возрастов, их мам). Геотаргетинг (юг России, Кубань, Краснодар и прилегающие регионы).

Общая информация: новый интернет магазин, широкий ассортиментный ряд товаров: продукты питания, товары для детей, товары для животных, товары для беременных и молодых мам, диабетические товары и т.д.

В краткие сроки необходимо подготовить большой объем SEO-копирайтинга. Для ускорения процесса общее ТЗ было разделено на "логические" блоки, т.е. по группам товаров, и может быть отдано одному "шустрому"/нескольким разным/организованной группе SEO-копирайтеров.

Данный блок копирайтинга - по детским товарам, самый большой, 47 статей.

Поэтому смотрите другие тендеры:

1. Товары для животных (26 статей): http://www.weblancer.net/projects/367457.html

2. Прочее несортированное (7 статей): http://www.weblancer.net/projects/367458.html

Общий объем работы: 160+К знаков. Срок выполнения: до 10 рабочих дней.

Ориентир по бюджету - до 3 у.е. за 1К ЗБП.

Конкретика во вложении.

В заявке обязательно указывайте:

1. Контактные данные, включая телефоны для связи.

2. Ссылки на примеры работ.

3. Заполняйте основные параметры заявок - бюджет, срок.

Оплата по факту, WMR, ЯД, прочие платежные системы.

HTML
13 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
13 лет назад
$150
5 дней
Блестяще был выполнен не первый совместный проект. Работа превзошла даже самые смелые ожидания. Срок выполнения был соблюдён, более того, проект был выполнен досрочно. Категорически рекомендую как надёжного, пунктуального исполнителя.
Буду рада сотрудничать и в будущем.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
13 лет назад
#1
Копирайтинг

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