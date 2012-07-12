Написание статей для раздела о красоте и здоровье

Нужны статьи для раздела о красоте и здоровье для женского сайта. Работа постоянная, так что есть перспективы развития. Оплата только в рублях и только на кошелек веб маней. На данный момент оплата 30 руб. за 1000 симв. б/п. Работа для ответственной и грамотной девушки, которая разбирается в вопросах красоты. Все статьи необходимо писать с четким соответствием плану, который будет выслан претендентки на адрес e-mail. Нужен только 100% уникальный контент и только копирайт.