Написание статей для раздела о красоте и здоровье

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок208 просмотров

Нужны статьи для раздела о красоте и здоровье для женского сайта. Работа постоянная, так что есть перспективы развития. Оплата только в рублях и только на кошелек веб маней. На данный момент оплата 30 руб. за 1000 симв. б/п. Работа для ответственной и грамотной девушки, которая разбирается в вопросах красоты. Все статьи необходимо писать с четким соответствием плану, который будет выслан претендентки на адрес e-mail. Нужен только 100% уникальный контент и только копирайт.

Написание статей
13 лет назад
dimakrilov80
Дима 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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