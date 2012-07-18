Сообщения для паблика ВКонтакте (vk.com)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок240 просмотров

Необходимы посты для нового паблика (группы) вконтакте. Тематика — правила, законы, обычаи стран. Пост подразумевает под собой 1–3 предложения + изображение. Текст не должен быть уникальным. Примеры постов в живом паблике скину в личку. Цена 1 поста = 1,4 руб. (0,35 грн.) Конечная цена проекта определена за 350 постов.

13 лет назад
ashn
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад
$15
5 дней
Задача была выполнена так, как ожидал заказчик. Качественно, в полном объеме. Вопрос сроков не стоял, так что моя оценка - отлично. Рекомендую Елену для выполнения работ подобного рода.
Хорошо, когда заказчик точно знает, чего хочет. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Публикация новостей с рынка форекс

    Требуется человек для публикации новостей и событий с рынка форекс. Также возможно аналитику и прочие полезности для трейдеров. Оплату за ваш труд указывайте за месяц, меня интересуют люди на постоянной основе!

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO-копирайтинг, товары для животных.

    ТЗ на подготовку СЕО-копирайтинга для интернет-магазина. Тематика: зоомагазин. Геотаргетинг (юг России, Кубань, Краснодар и прилегающие регионы). Общая информация: новый интернет магазин, широкий ассортиментный ряд товаров: продукты питания, товары для ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • SEO-копирайтинг, различные товары.

    ТЗ на подготовку СЕО-копирайтинга для интернет-магазина. Тематика: интернет-магазин, различные группы товаров, "несортированные" статьи для SEO. Геотаргетинг (юг России, Кубань, Краснодар и прилегающие регионы). Общая информация: новый интернет магазин, широкий ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • SEO-копирайтинг, детские товары.

    ТЗ на подготовку СЕО-копирайтинга для интернет-магазина. Тематика: детский магазин (товары для детей всех возрастов, их мам). Геотаргетинг (юг России, Кубань, Краснодар и прилегающие регионы). Общая информация: новый интернет ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание статей для раздела о красоте и здоровье

    Нужны статьи для раздела о красоте и здоровье для женского сайта. Работа постоянная, так что есть перспективы развития. Оплата только в рублях и только на кошелек веб маней. На данный момент оплата 30 руб. за ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Регулярный копирайтинг. Тематика - кино

    Сайту о сериалах и кино нужен копирайтер для постоянного наполнения уникальными текстами. Примеры текстов: - описания фильмов - рецензии на фильмы Обязанности исполнителя: - написать ...

    DLE
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание пресс-релиза на тематику недвижимость

    Доброго времени. Требуется написание нескольких пресс-релизов на тематику недвижимости. Сроки исполнения не более суток, качество под требования крупных площадок для размещения пресс-релизов: Структура хорошего пресс-релиза ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 100 статей по 1к символов

    Добрый день. Нужен рерайтер/копирайтер. 100 статей, все для 1 сайта, в каждой нужно использовать одно и то же ключевое слово. Тематика общее (общение, интернет, знакомства и т.д.) Мне ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Несколько текстов для сайта

    Добрый день. Необходимо написать 3 текста для сайта о тайных покупателях: 2 совсем небольших по 300 знаков и один для раздела "О компании" объемом 2-3к бп. Во вложении тезисы для написания раздела ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать два пресс-релиза

    $100

    Здравствуйте необходимо написать два пресс-релиза.Работа постоянная. Пишите цены и сроки.Первые два релиза надо написать до завтра. Аська для оперативности:616-763-332

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад