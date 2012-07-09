Приглашаю журналистов и копирайтеров способных написать качественный текст на главную страницу с ключевыми словами сайта Александра Росса www.aleksross.com Видео живого выступления и прослушать его песни можно на сайте. Принцип написания текста может быть примерно такой ...
Рерайт текста
нужен качественный рерайт с одной ключевой фразой. 2,5К на сегодня. Оплата 0,8 у.е. за 1000
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