Пресс-релиз для Александра Росса.

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  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок297 просмотров

Приглашаю журналистов и копирайтеров способных написать качественный текст на главную страницу с ключевыми словами сайта Александра Росса www.aleksross.com Видео живого выступления и прослушать его песни можно на сайте. Принцип написания текста может быть примерно такой же как здесь www.russfield.com у ансамбля Русское поле, где задействовано максимальное количество ключевых запросов. Вместе с тем нужен не банальный творческий подход! Примерно около 2000 знаков. Ключевые слова во вложении.

13 лет назад
ankor11
54 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

BlueMoon
Наталия 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Наталья, написала релиз быстро, грамотно и точно, а также легко, без напрягов скорректировала замечания. Легко работать рекомендую.
Александр отличный заказчик, который всегда готов к диалогу, приятный в общении, ценит труд фрилансера. Работать с такими творческими личностями как Александр одно удовольствие. Огромное спасибо за сотрудничество и творческих Вам успехов. Всем рекомендую к сотрудничеству.
RuSSiaN_FaN
Евгений 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$2
7 дней
fedorova_olesya
Олеся 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$16
2 дня
rassadin
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$12
2 дня
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
день назад
13 лет назад
$10
2 дня
Релиз написан быстро и грамотно. Спасибо.
Получила огромное удовольствие от работы. Спасибо.
Henoveva
Ирина 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$10
2 дня
altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Елена, написала релиз грамотно и точно. читается легко на одном дыхании. Спасибо, за оперативность)
Спасибо Вам, Александр, за вдохновение, интересное задание и творческий подход к сотрудничеству. Рекомендую Александра как интересного собеседника, прекрасную творческую личность и отличного заказчика

Заявки фрилансеров

BlueMoon
Наталия 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
RuSSiaN_FaN
Евгений 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
fedorova_olesya
Олеся 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
rassadin
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
день назад
13 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Henoveva
Ирина 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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