Пресс-релиз для Александра Росса.

Приглашаю журналистов и копирайтеров способных написать качественный текст на главную страницу с ключевыми словами сайта Александра Росса www.aleksross.com Видео живого выступления и прослушать его песни можно на сайте. Принцип написания текста может быть примерно такой же как здесь www.russfield.com у ансамбля Русское поле, где задействовано максимальное количество ключевых запросов. Вместе с тем нужен не банальный творческий подход! Примерно около 2000 знаков. Ключевые слова во вложении.