Откатные ворота и автоматика для них

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок173 просмотра

Статья по типам откатных ворот и автоматике для них.

Сылка для рерайта: http://technodom-xl.ru/?item=0&raz=8.

Уникальность не ниже 97%.

13 лет назад
pashinvi
Виктор 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
13 лет назад
$7
1 день
Задание выполнено качественно и в установленные сроки. Спасибо за работу.
Все супер! Виктор четко объяснил задачу и внес предоплату. Одним словом, серьезный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
13 лет назад

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