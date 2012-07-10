Приглашаю журналистов и копирайтеров способных написать качественный текст на главную страницу с ключевыми словами сайта Александра Росса www.aleksross.com Видео живого выступления и прослушать его песни можно на сайте. Принцип написания текста может быть примерно такой ...
Инструкции для установки модуля на разные CMS
Здравствуйте.
Для проекта http://consultsystems.ru/ необходимо написать инструкции для установки системы под CMS:
Joomla
Wordpress
Drupal
Amiro.CMS
UMI.CMS
Bitrix
ShopScript
Opencart
Prestashop
OScommerce
Установка сводится к размещению строчки кода в шаблон сайта перед тегом
Возможно выполнения работы частично, если у вас например нету доступа к платным движкам.
Выбранный исполнитель
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