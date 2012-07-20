Нужен большой объем текста

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен39 заявок304 просмотра

Уникальность - не ниже 90%! 15 статей по 1000 символов, тематику можете посмотреть на http://adelison.ru

13 лет назад
int4501199
Артемий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

terraho
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$50
3 дня
Всё сделано по-высшему разряду, адекватно, уникальность текста 100%, работать приятно, всё четко, сделано в сроки, с адекватной ценой!
Исключительная корректность в общении, точность постановки задачи и оперативная оплата. Адекватный заказчик, знающий цену как себе, так и другим. Спасибо за интересное сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

terraho
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
13 лет назад