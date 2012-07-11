Необходимо написание статей, качественно и быстро

Необходимо написание 5-ти уникальных статей-обзоров, каждая по 1000 символов без пробелов, для сайта http://eliterent.by/

Написание на разовой основе.

Специфика сайта — аренда авто

Интересует:

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- Сроки выполнения

- Уникальность текста 95%-100%

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации.

Текст должен нравиться яндексу, т.е оптимальное без фанатизма употребление ключевых слов к месту.

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