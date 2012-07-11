Необходимо написание статей, качественно и быстро

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок189 просмотров

Необходимо написание 5-ти уникальных статей-обзоров, каждая по 1000 символов без пробелов, для сайта http://eliterent.by/

Написание на разовой основе.

Специфика сайта — аренда авто

Интересует:

- Стоимость работ

- Примеры работ

- Сроки выполнения

- Уникальность текста 95%-100%

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации.

Текст должен нравиться яндексу, т.е оптимальное без фанатизма употребление ключевых слов к месту.

Ключевые фразы:

1 статья - "прокат автомобилей в минске"-2 точных вхождения

2 статья - "аренда авто"-2 точных вхождения

3 статья - "аренда авто в минске"-2 точных вхождения

4 статья - "авто в прокат в минске"-2 точных вхождения

5 статья - "прокат авто без водителя"-2 точных вхождения

Написание статей
13 лет назад
seomaxis
70 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$12
1 день
Работа выполнена в срок, в соответствии с требованиями. Спасибо! Мои рекомендации!
Замечательный заказчик, умеющий четко поставить исчерпывающее ТЗ. Мгновенное реагирование и оплата. Сотрудничество прошло на "ура", спасибо.

Заявки фрилансеров

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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