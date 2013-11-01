dmitry_shal

Дмитрий Даник dmitry_shal

 
57 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Тексты, наполненные информацией, изяществом и смыслом

Технические статьи.

Копирайт и СЕО.

Дипломные работы по техническим дисциплинам.

Программирование в Delphi.

Технические и художественные переводы с/на английский.

Художественные тексты.

Отзывы заказчиков

Alex_Revo
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Копирайт/рерайт со знанием работы Joomla CMS
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
yaelena
Елена 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Требуется копирайтинг/рерайтинг
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
LabComputers
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов
$78
10 баллов
11 лет назад
Курсовая Технология ремонта подвижного состава
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Umiko
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Две курсовые работы по материаловедению
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MarketingVPS
Мария 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
7 отзывов
$60
8 баллов
11 лет назад
Статья "Оптимизация сайтов"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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