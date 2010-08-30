Требуется написание статей по горной тематике. На данный момент нужен статейный обзорный материал на тему: "Особенности использования электрооборудования в угольной отрасли при подземном и открытом способе добыче угля". Интересуют сроки исполнения и стоимость работ за 1000 знаков. Оплата ...
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Здравствуйте! Требуется качественный копирайтинг/рерайтинг. Тематика — промышленность и строительство. Сотрудничество долгосрочное. Оплата по факту. Человек должен быть всегда на связи! Интересуют сроки исполнения работы, например: 10 статей по 5000 знаков. Также интересует стоимость работ за 1000 ...Копирайтинг41 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется качественный копирайтинг/рерайтинг. Тематика - промышленность и строительство. Сотрудничество долгосрочное. Оплата по факту. Человек должен быть всегда на связи! Интересуют сроки исполнения работы, например: 10 статей по 5000 знаков. Также интересует стоимость работ за 1000 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется рерайтинг 200 статей. Промышленная тематика.Копирайтинг58 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен опытный программист для администрирования программы на основе Microsoft.net. Framework 4. Есть готовая программа, которая работает на основе Framework 4. Требуется программист для обслуживания, внедрение новых функций. Оплата договорная, зависит от выполненных работ. Требуется на ...Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется оптимизация и продвижение сайта. Регистрация в каталогах.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад