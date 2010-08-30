Здравствуйте! Требуется качественный копирайтинг/рерайтинг. Тематика — промышленность и строительство. Сотрудничество долгосрочное. Оплата по факту. Человек должен быть всегда на связи! Интересуют сроки исполнения работы, например: 10 статей по 5000 знаков. Также интересует стоимость работ за 1000 ...