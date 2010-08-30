yaelena

Елена Скороварова yaelena

 
42 годаРоссия/Красноярск
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется написание обзорной аналитической статьи

    Требуется написание статей по горной тематике.  На данный момент нужен статейный обзорный материал на тему: "Особенности использования электрооборудования в угольной отрасли при подземном и открытом способе добыче угля". Интересуют сроки исполнения и стоимость работ за 1000 знаков. Оплата ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется качественный копирайтинг/рерайтинг.

    $50

    Здравствуйте! Требуется качественный копирайтинг/рерайтинг. Тематика — промышленность и строительство. Сотрудничество долгосрочное. Оплата по факту. Человек должен быть всегда на связи! Интересуют сроки исполнения работы, например: 10 статей по 5000 знаков. Также интересует стоимость работ за 1000 ...

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется копирайтинг/рерайтинг

    Здравствуйте! Требуется качественный копирайтинг/рерайтинг. Тематика - промышленность и строительство. Сотрудничество долгосрочное. Оплата по факту. Человек должен быть всегда на связи! Интересуют сроки исполнения работы, например: 10 статей по 5000 знаков. Также интересует стоимость работ за 1000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен опытный программист для админ. программы

    Нужен опытный программист для администрирования программы на основе Microsoft.net. Framework 4. Есть готовая программа, которая работает на основе Framework 4. Требуется программист для обслуживания, внедрение новых функций. Оплата договорная, зависит от выполненных работ. Требуется на ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
studia-kulibina
Евгений 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Требуется регистрация сайта в каталогах
Приятно работать с грамотным человеком) Елена дала чёткое ТЗ и оплатила по факту, Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Спасибо Вам Евгений! Работа была выполнена качественно и быстро. Получила массу важных советов и консультаций. Рекомендую грамотного специалиста!
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