Нужен опытный программист для админ. программы

Только Киев. Обязанности: подача отчетностей, удаленные консультации. Звоните: (044) 286-34-42 мли (097)937-68-75
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный программист для администрирования программы на основе Microsoft.net. Framework 4.
Есть готовая программа, которая работает на основе Framework 4.
Требуется программист для обслуживания, внедрение новых функций.
Оплата договорная, зависит от выполненных работ.
Требуется на постоянной основе, занятость частичная.
- Похожие заказы
- Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Срочно требуется программист на Bitrix для проектной работы в офисе. Пожалуйста, высылайте резюме на почту [email protected]Закрыт13 лет назад
Для разработки отчетов, конфигурирования системы и др. задач. Оплата каждый день. Сумма в личной беседе ПРимечание Используется 1С управление торговлей 8Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требования: • Опыт внедрения модулей Управления инцидентами, изменениями на базе HP Service Manager (не менее 1 года и 2 реализованных проектов). • Опыт программирования на JavaScript в HP Service Manager. • Опыт интеграции с внешними системами посредством Connect-It (AD, базы данных, ...Закрыт13 лет назад
Требуется программист MQL, если есть знания ninjatrader, tradestation – большой плюс. Интересует долгосрочное сотрудничество, работа удаленная (фриланс). О стоимости часа работ, занятости пишите, пожалуйста, в личку. Спасибо.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Срочно требуется программист, можно начинающий, с опытом работы в среде Delphi, на удалённую работу. Занятость 5-7 часов в день, насчёт зарплаты договоримся, но примерно около 20 000 рублей в месяц, в дальнейшем возможны поощрения и ...Прочее5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Вакансия: Java разработчик в компанию-медиахолдинг. На постоянную работу. Основные обязанности на этой должности: В рамках текущего проекта - разработка CRM модуля системы на базе платформы Spiral. В дальнейшем – поддержка ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте, ищу толкового, пунктуального программиста. Нужно натянуть дизайн макет (исходники в psd) на несложный GUI программы написанной на Qt C++ . Срок, как можно быстрее. Цена - обсудим по ICQ. Так же предлагайте свою цену здесь. Спасибо, жду предложения.Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Ищу разработчиков, свободных, тех у кого уйма времени, но в тоже время опытных веберов разной тематики. Есть предложение, соединится в один коллектив из 7 человек. Снять в Питере офис, поставить туда оборудование. И в ...Закрыт13 лет назад
Java developer (Германия) Приглашаем Java-разработчика для работы по контракту в Германии (Гамбург) с возможным продолжением работы в Новосибирском офисе компании. Начало проекта - май 2010 года, длительность проекта ...Закрыт14 лет назад