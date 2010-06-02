Программист с опытом работы в среде DELPHI

$1000
ПрочееЗакрыт5 заявок300 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно требуется программист, можно начинающий, с опытом работы в среде Delphi, на удалённую работу. Занятость 5-7 часов в день, насчёт зарплаты договоримся, но примерно около 20 000 рублей в месяц, в дальнейшем возможны поощрения и премии.

Желательно выполнить тестовое задание, чтобы не тратить в дальнейшем время на проверку ваших навыков, а сразу приступать к работе. (Задание очень простое, не займёт более 20 минут)

Тестовое задание приложено в файле. Результат можете высылать в любое время на указанный е-маил ([email protected]), ответ получите ближе к выходным, когда будет выбран исполнитель.

Delphi
14 лет назад
OljaKirilenko
Ольга 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Java разработчик (developer)

    $2500

    Вакансия: Java разработчик в компанию-медиахолдинг. На постоянную работу. Основные обязанности на этой должности: В рамках текущего проекта - разработка CRM модуля системы на базе платформы Spiral. В дальнейшем – поддержка ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу толкового, пунктуального программиста

    Здравствуйте, ищу толкового, пунктуального программиста. Нужно натянуть дизайн макет (исходники в psd) на несложный GUI программы написанной на Qt C++ . Срок, как можно быстрее. Цена - обсудим по ICQ. Так же предлагайте свою цену здесь. Спасибо, жду предложения.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ищу Web девелоперов из Санкт-Петербурга

    Здравствуйте. Ищу разработчиков, свободных, тех у кого уйма времени, но в тоже время опытных веберов разной тематики. Есть предложение, соединится в один коллектив из 7 человек. Снять в Питере офис, поставить туда оборудование. И в ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Java developer (по контракту в Германию)

    Java developer (Германия) Приглашаем Java-разработчика для работы по контракту в Германии (Гамбург) с возможным продолжением работы в Новосибирском офисе компании. Начало проекта - май 2010 года, длительность проекта ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вакансии Red Square Corporation

    ИТ-компании требуются команды программистов. Нужны команды с опытом разработки серьезных проектов на платформе опенсорса.(IP-телефония,видеоконференции,платеж.системы) Что хотим увидеть от вас: - описание команды (физ лица/юр. лицо) - резюме по каждому из сотрудников - сколько человек, кто что знает - портфолио по ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • WEB-разработчик

    Требования: - знание Perl (Catalyst), Ruby, PHP, Ajax технологий. Обязанности: - создание и поддержка интернет-сайтов, разработка web-интерфейсов. Условия: - м. Проспект мира, - заработная плата 50000 руб.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен консультант по 1с

    Нужен консультант по 1С 7.7, 8.1 (обновление программы, консультация) человек нужен с Казахстана, обращаться желательно в аську (8313931)

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Преподаватель системы управления 1с-Битрикс

    Для обучения базовому курсу 1с-Битрикс,требуется программист, который хорошо знает систему управления 1С-Битрикс, имеет большой опыт в ее использовании и сможет выступать в качестве я для небольшой аудитории раз в неделю. Место расположения – Киев. Оплата по договоренности.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа для молодого специалиста(Xpath,RegExp)

    $664

    Требуется разработчик, хорошо знакомый с HTML, HTTP, XPATH, XML, Regular Expressions для удаленной работы в области создания парсеров для получения информации с веб сайтов. Базовый парсер уже написан (на С#). Обязательными являются знания XPATH и ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад