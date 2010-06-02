Программист с опытом работы в среде DELPHI

Срочно требуется программист, можно начинающий, с опытом работы в среде Delphi, на удалённую работу. Занятость 5-7 часов в день, насчёт зарплаты договоримся, но примерно около 20 000 рублей в месяц, в дальнейшем возможны поощрения и премии.

Желательно выполнить тестовое задание, чтобы не тратить в дальнейшем время на проверку ваших навыков, а сразу приступать к работе. (Задание очень простое, не займёт более 20 минут)

Тестовое задание приложено в файле. Результат можете высылать в любое время на указанный е-маил ([email protected]), ответ получите ближе к выходным, когда будет выбран исполнитель.