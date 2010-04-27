Вакансии Red Square Corporation

Требования: - знание Perl (Catalyst), Ruby, PHP, Ajax технологий. Обязанности: - создание и поддержка интернет-сайтов, разработка web-интерфейсов. Условия: - м. Проспект мира, - заработная плата 50000 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ИТ-компании требуются команды программистов. Нужны команды с опытом разработки серьезных проектов на платформе опенсорса.(IP-телефония,видеоконференции,платеж.системы)
Что хотим увидеть от вас:
- описание команды (физ лица/юр. лицо)
- резюме по каждому из сотрудников
- сколько человек, кто что знает
- портфолио по проектам и контактные данные заказчиков для связи и проверки
- стоимость работ в месяц (человеко месяц)
В команде должен быть team leader, опыт ведения проектов.
От вас потребуется работа строго по ТЗ и в срок.
Только опытные специалисты.
В приложение список специалистов которые нужны.
Связаться можно через skype mony4ka1
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