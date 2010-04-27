Вакансии Red Square Corporation

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ИТ-компании требуются команды программистов. Нужны команды с опытом разработки серьезных проектов на платформе опенсорса.(IP-телефония,видеоконференции,платеж.системы)

Что хотим увидеть от вас:

- описание команды (физ лица/юр. лицо)

- резюме по каждому из сотрудников

- сколько человек, кто что знает

- портфолио по проектам и контактные данные заказчиков для связи и проверки

- стоимость работ в месяц (человеко месяц)

В команде должен быть team leader, опыт ведения проектов.

От вас потребуется работа строго по ТЗ и в срок.

Только опытные специалисты.

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Связаться можно через skype mony4ka1

14 лет назад
RSC
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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