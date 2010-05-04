Java developer (по контракту в Германию)

ИТ-компании требуются команды программистов. Нужны команды с опытом разработки серьезных проектов на платформе опенсорса.(IP-телефония,видеоконференции,платеж.системы) Что хотим увидеть от вас: - описание команды (физ лица/юр. лицо) - резюме по каждому из сотрудников - сколько человек, кто что знает - портфолио по ...
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Java developer (Германия)
Приглашаем Java-разработчика для работы по контракту в Германии (Гамбург) с возможным продолжением работы в Новосибирском офисе компании. Начало проекта - май 2010 года, длительность проекта 2-3 месяца.
Функции:
- Поддержка системы документации крупной немецкой компании
Что необходимо:
- Уверенное знание Java, опыт разработки на Java
- Обязательное знание немецкого разговорного языка не ниже среднего уровня
- Наличие действующего загранпаспорта
Мы компенсируем перелет, проживание, расходы на питание, страховку. Уровень зарплаты оговариваем отдельно с каждым кандидатом.
Более подробная информацияо нас: www.fortess.ru
Для Ваших писем: [email protected]
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