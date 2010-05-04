Java developer (по контракту в Германию)

ИТ-компании требуются команды программистов. Нужны команды с опытом разработки серьезных проектов на платформе опенсорса.(IP-телефония,видеоконференции,платеж.системы) Что хотим увидеть от вас: - описание команды (физ лица/юр. лицо) - резюме по каждому из сотрудников - сколько человек, кто что знает - портфолио по ...