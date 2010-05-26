Ищу толкового, пунктуального программиста

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Здравствуйте,

ищу толкового, пунктуального программиста.

Нужно натянуть дизайн макет (исходники в psd) на несложный GUI программы написанной на Qt C++ .

Срок, как можно быстрее. Цена - обсудим по ICQ. Так же предлагайте свою цену здесь.

Спасибо, жду предложения.

14 лет назад
uploder
Гость 
NaN летГермания
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
beamlight
Игорь 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$100
Спасибо. Сделал все качественно и быстро. Всегда был на связи. Рекоммендую! Отзыв положительный.
Заказчик всегда на связи, все вопросы решались очень быстро
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