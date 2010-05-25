Ищу Web девелоперов из Санкт-Петербурга

ПрочееЗакрытнет заявок139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Ищу разработчиков, свободных, тех у кого уйма времени, но в тоже время опытных веберов разной тематики. Есть предложение, соединится в один коллектив из 7 человек. Снять в Питере офис, поставить туда оборудование. И в супер креативной атмосфере, разрабатывать интересную и уникальную социальную сеть, связанную с гейм индустрией.

Что бы понять, что за команду я хочу собрать. Мысленно соедините Вкусный вишневый пончик с капучино, и представьте, что, по-вашему, получилось. Ответ пришлите на Email, который будет внизу.

Сам занимаюсь разработкой интерфейсов и менеджментом. Опыт 8 лет. Разрабатываю ТЗ, разбираюсь в монетизации. Все связано с вебом.

Кто нужен.

Интересные личности, которые хотят добиться больших результатов в одной команде, семье. Будем делать, то, что по нашему, будет являться интересным и полезным, уникальным и креативным. Ведь команда это одно целое, и это одно целое должно думать одинаково тогда будет результат.

Web разработчик – Хорошее знание ASP.net, Java, Проектирование и разработка своих CMS, модулей. С чувством юмора.

Web инженер – Знание прикладного программирования, API и всякие выкрутасы, JAVA, скрипты, ASP.net и т.д. Чувство юмора.

Web инженер серверной части – Разработка программных комплексов: базы данных, сервера приложений, отдельные программы, клиентские приложения.

Знание MS SQL Server, опыт проектирования баз данных, Хорошее владение Transact SQL: запросы, представления, хранимые процедуры, функции, триггеры, расширенные хранимые процедуры, транзакции. Опыт оптимизации запросов при работе с большим объемом данных: план выполнения запросов, использование индексов. Уверенное владение .NET C#. Чувство юмора

Разработчик интерфейсов – Отличное знание программ: Adobe Flash‚ Adobe Photoshop‚ Adobe Illustrator, работа с цветом, фирменный стиль, веб-проектирование, css/xhtml. Понимание принципов эргономики. Умение работать с планшетом с различной степенью детализации, от набросков и скетчей до завершенных работ. Чувство юмора.

И так далее. По сути, нужны все интересные и увлеченные этим делом люди, предлагайте свои кандидатуры, кем бы вы небыли.

Пишите на этот ящик креативщики.

[email protected]

14 лет назад
AndyBattler
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Java developer (по контракту в Германию)

    Java developer (Германия) Приглашаем Java-разработчика для работы по контракту в Германии (Гамбург) с возможным продолжением работы в Новосибирском офисе компании. Начало проекта - май 2010 года, длительность проекта ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вакансии Red Square Corporation

    ИТ-компании требуются команды программистов. Нужны команды с опытом разработки серьезных проектов на платформе опенсорса.(IP-телефония,видеоконференции,платеж.системы) Что хотим увидеть от вас: - описание команды (физ лица/юр. лицо) - резюме по каждому из сотрудников - сколько человек, кто что знает - портфолио по ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • WEB-разработчик

    Требования: - знание Perl (Catalyst), Ruby, PHP, Ajax технологий. Обязанности: - создание и поддержка интернет-сайтов, разработка web-интерфейсов. Условия: - м. Проспект мира, - заработная плата 50000 руб.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен консультант по 1с

    Нужен консультант по 1С 7.7, 8.1 (обновление программы, консультация) человек нужен с Казахстана, обращаться желательно в аську (8313931)

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист С++ под Linux

    Требования к квалификации: Плюсом будет знание ядра линукса, системный программист высокопроизводительный сервер это: знание принципа работы епулл как отче наш, знание возможностей файловой системы и субд (мускул в частности) Должностные обязанности: Написание высокопроизводительного сервера Условия работы : - Возможность профессионального и карьерного ...

    Linux
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Преподаватель системы управления 1с-Битрикс

    Для обучения базовому курсу 1с-Битрикс,требуется программист, который хорошо знает систему управления 1С-Битрикс, имеет большой опыт в ее использовании и сможет выступать в качестве я для небольшой аудитории раз в неделю. Место расположения – Киев. Оплата по договоренности.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа для молодого специалиста(Xpath,RegExp)

    $664

    Требуется разработчик, хорошо знакомый с HTML, HTTP, XPATH, XML, Regular Expressions для удаленной работы в области создания парсеров для получения информации с веб сайтов. Базовый парсер уже написан (на С#). Обязательными являются знания XPATH и ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Инженер по качеству

    $1000

    В молодую софтверную компанию требуется инженер по качеству, имеющий успешный опыт сертификации CMMI - Development. Оплата почасовая, рейт обсуждается индивидуально. Задачи: 1. Реорганизация текущих корпоративных стандартов и должностных инструкций 2. Развитие в сторону соответствия CMMI, для начала 1-го уровня. Сертифицироваться ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен учитель Java, JSP, Servlets, Tomcat

    Нужен человек который готов удалённо научить Java(интересует именно разработка сайтов на Java+MySQL на сервере Tomcat). Требования: Знание Java, Java Servlets, Java Server Pages (JSP), MySQL и практический опыт(чисто теоретики не нужны); Опыт работы(и умение настраивать) c Tomcat ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад