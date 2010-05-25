Ищу Web девелоперов из Санкт-Петербурга

Java developer (Германия) Приглашаем Java-разработчика для работы по контракту в Германии (Гамбург) с возможным продолжением работы в Новосибирском офисе компании. Начало проекта - май 2010 года, длительность проекта ...
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Здравствуйте. Ищу разработчиков, свободных, тех у кого уйма времени, но в тоже время опытных веберов разной тематики. Есть предложение, соединится в один коллектив из 7 человек. Снять в Питере офис, поставить туда оборудование. И в супер креативной атмосфере, разрабатывать интересную и уникальную социальную сеть, связанную с гейм индустрией.
Что бы понять, что за команду я хочу собрать. Мысленно соедините Вкусный вишневый пончик с капучино, и представьте, что, по-вашему, получилось. Ответ пришлите на Email, который будет внизу.
Сам занимаюсь разработкой интерфейсов и менеджментом. Опыт 8 лет. Разрабатываю ТЗ, разбираюсь в монетизации. Все связано с вебом.
Кто нужен.
Интересные личности, которые хотят добиться больших результатов в одной команде, семье. Будем делать, то, что по нашему, будет являться интересным и полезным, уникальным и креативным. Ведь команда это одно целое, и это одно целое должно думать одинаково тогда будет результат.
Web разработчик – Хорошее знание ASP.net, Java, Проектирование и разработка своих CMS, модулей. С чувством юмора.
Web инженер – Знание прикладного программирования, API и всякие выкрутасы, JAVA, скрипты, ASP.net и т.д. Чувство юмора.
Web инженер серверной части – Разработка программных комплексов: базы данных, сервера приложений, отдельные программы, клиентские приложения.
Знание MS SQL Server, опыт проектирования баз данных, Хорошее владение Transact SQL: запросы, представления, хранимые процедуры, функции, триггеры, расширенные хранимые процедуры, транзакции. Опыт оптимизации запросов при работе с большим объемом данных: план выполнения запросов, использование индексов. Уверенное владение .NET C#. Чувство юмора
Разработчик интерфейсов – Отличное знание программ: Adobe Flash‚ Adobe Photoshop‚ Adobe Illustrator, работа с цветом, фирменный стиль, веб-проектирование, css/xhtml. Понимание принципов эргономики. Умение работать с планшетом с различной степенью детализации, от набросков и скетчей до завершенных работ. Чувство юмора.
И так далее. По сути, нужны все интересные и увлеченные этим делом люди, предлагайте свои кандидатуры, кем бы вы небыли.
Пишите на этот ящик креативщики.
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