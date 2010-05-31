Java разработчик (developer)

Вакансия: Java разработчик в компанию-медиахолдинг. На постоянную работу.

Основные обязанности на этой должности:

В рамках текущего проекта - разработка CRM модуля системы на базе платформы Spiral. В дальнейшем – поддержка и развитие разработанного модуля, разработка новых модулей, разработка новых приложений с использованием языка Java на базе других платформенных решений.

Подчинение: Начальнику Отдела разработки ПО.

Задачи:

Сотрудник, занимающий данную позицию, в проекте будет отвечать за:

- дизайн, кодирование и тестирование клиентских интерфейсов, постороенных на базе GWT и Ext-GWT (GXT), включая вызовы к интеграционному (middleware) слою платформы;

- редизайн существующих пользовательских интерфейсов;

- внедрение новых пользовательских интерфейсов, по мере необходимости.

Также от данного сотрудника ожидается постоянное обучение технологиям, архитектурным принципам и принятым практикам внутри платформы Spiral, равно как и неуклонное следование им. По-окончанию проекта, данному сотруднику могут быть поставлены задачи, связанные с разработкой новых(других) Java-приложений, на базе иных платформ (или на «чистой» Java).

Возможны командировки за рубеж (длительностью до 1 месяца) с целью обучения/совместной разработки ПО вместе с западными Поставщиками.

Знания, навыки:

Важные:

• Java/J2EE

• Google Web Toolkit (GWT)

• Ext-GWT

• HTML/CSS

• Firebug

• Tomcat

• SQL

Будет существенным плюсом знание каждой из следующих технологий/систем:

• MVC Design Pattern

• PostgreSQL database

• Hibernate

• Spring

• SVN

• TRAC

• Agile/Scrum

• Eclipse IDE

• Javascript

Английский - писать-читать свободно, уметь объясняться.

Будет плюсом, если человек обладает опытом и навыками планирования поставленных задач и структурирования своего рабочего дня с целью получения ожидаемых результатов в соответствии с поставленным планом.

Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом (до 100 000 рублей).

Карьерный рост: ведущий разработчик.

График работы: 9-18.00 (10-19), обед - 1 час.