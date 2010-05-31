Java разработчик (developer)

Здравствуйте, ищу толкового, пунктуального программиста. Нужно натянуть дизайн макет (исходники в psd) на несложный GUI программы написанной на Qt C++ . Срок, как можно быстрее. Цена - обсудим по ICQ. Так же предлагайте свою цену здесь. Спасибо, жду предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вакансия: Java разработчик в компанию-медиахолдинг. На постоянную работу.
Основные обязанности на этой должности:
В рамках текущего проекта - разработка CRM модуля системы на базе платформы Spiral. В дальнейшем – поддержка и развитие разработанного модуля, разработка новых модулей, разработка новых приложений с использованием языка Java на базе других платформенных решений.
Подчинение: Начальнику Отдела разработки ПО.
Задачи:
Сотрудник, занимающий данную позицию, в проекте будет отвечать за:
- дизайн, кодирование и тестирование клиентских интерфейсов, постороенных на базе GWT и Ext-GWT (GXT), включая вызовы к интеграционному (middleware) слою платформы;
- редизайн существующих пользовательских интерфейсов;
- внедрение новых пользовательских интерфейсов, по мере необходимости.
Также от данного сотрудника ожидается постоянное обучение технологиям, архитектурным принципам и принятым практикам внутри платформы Spiral, равно как и неуклонное следование им. По-окончанию проекта, данному сотруднику могут быть поставлены задачи, связанные с разработкой новых(других) Java-приложений, на базе иных платформ (или на «чистой» Java).
Возможны командировки за рубеж (длительностью до 1 месяца) с целью обучения/совместной разработки ПО вместе с западными Поставщиками.
Знания, навыки:
Важные:
• Java/J2EE
• Google Web Toolkit (GWT)
• Ext-GWT
• HTML/CSS
• Firebug
• Tomcat
• SQL
Будет существенным плюсом знание каждой из следующих технологий/систем:
• MVC Design Pattern
• PostgreSQL database
• Hibernate
• Spring
• SVN
• TRAC
• Agile/Scrum
• Eclipse IDE
• Javascript
Английский - писать-читать свободно, уметь объясняться.
Будет плюсом, если человек обладает опытом и навыками планирования поставленных задач и структурирования своего рабочего дня с целью получения ожидаемых результатов в соответствии с поставленным планом.
Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом (до 100 000 рублей).
Карьерный рост: ведущий разработчик.
График работы: 9-18.00 (10-19), обед - 1 час.
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