Инженер внедрения HP Service Manager (удалённо)

Требуется программист MQL, если есть знания ninjatrader, tradestation – большой плюс. Интересует долгосрочное сотрудничество, работа удаленная (фриланс). О стоимости часа работ, занятости пишите, пожалуйста, в личку. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
• Опыт внедрения модулей Управления инцидентами, изменениями на базе HP Service Manager (не менее 1 года и 2 реализованных проектов).
• Опыт программирования на JavaScript в HP Service Manager.
• Опыт интеграции с внешними системами посредством Connect-It (AD, базы данных, структурированные файлы) и с помощью web-services.
• Английский язык на уровне чтения и понимания документации.
• Ответственное и добросовестное отношение к делу, аккуратность, усидчивость, наблюдательность, умение работать в команде.
Желательно:
• Опыт внедрения CMDB и интеграции с внешними системами, включая модули BAC.
• Понимание архитектуры программных систем в контексте управления сервисами.
• Хорошие коммуникативные навыки.
• Наличие сертификатов по продуктам HP и/или по ITIL.
Обязанности:
• Разработка и внедрение ITSM решений на базе продукта HP Service Manager для крупных клиентов.
• Интеграция решений на основе HP Service Manager с внешними системами.
• Участие в presale-мероприятиях в качестве технического консультанта.
• Участие в разработке технического задания и архитектуры систем.
• Написание технической документации, описывающей решение.
Условия: проект стартует примерно через 1 месяц, подразумевается удаленная работа с периодическими выездами к клиентам, з/п обсуждается индивидуально.
Если предложение Вам потенциально интересно, пожалуйста, указывайте:
1) Интересный Вам уровень з/п (в день, в месяц)
2) Временные рамки (числа, месяцы), когда у Вас есть возможность работать удаленно на проекте.
Контакты:
Бэлл Интегратор
т. (495)981-61-82 д.544 Вера Кудинова
[email protected] (в теме письма указывайте, пожалуйста, название вакансии)
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