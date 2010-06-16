Инженер внедрения HP Service Manager (удалённо)

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Требования:

• Опыт внедрения модулей Управления инцидентами, изменениями на базе HP Service Manager (не менее 1 года и 2 реализованных проектов).

• Опыт программирования на JavaScript в HP Service Manager.

• Опыт интеграции с внешними системами посредством Connect-It (AD, базы данных, структурированные файлы) и с помощью web-services.

• Английский язык на уровне чтения и понимания документации.

• Ответственное и добросовестное отношение к делу, аккуратность, усидчивость, наблюдательность, умение работать в команде.

Желательно:

• Опыт внедрения CMDB и интеграции с внешними системами, включая модули BAC.

• Понимание архитектуры программных систем в контексте управления сервисами.

• Хорошие коммуникативные навыки.

• Наличие сертификатов по продуктам HP и/или по ITIL.

Обязанности:

• Разработка и внедрение ITSM решений на базе продукта HP Service Manager для крупных клиентов.

• Интеграция решений на основе HP Service Manager с внешними системами.

• Участие в presale-мероприятиях в качестве технического консультанта.

• Участие в разработке технического задания и архитектуры систем.

• Написание технической документации, описывающей решение.

Условия: проект стартует примерно через 1 месяц, подразумевается удаленная работа с периодическими выездами к клиентам, з/п обсуждается индивидуально.

Если предложение Вам потенциально интересно, пожалуйста, указывайте:

1) Интересный Вам уровень з/п (в день, в месяц)

2) Временные рамки (числа, месяцы), когда у Вас есть возможность работать удаленно на проекте.

Контакты:

Бэлл Интегратор

т. (495)981-61-82 д.544 Вера Кудинова

[email protected] (в теме письма указывайте, пожалуйста, название вакансии)

14 лет назад
proxys
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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