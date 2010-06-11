Требуется программист MQL, Ninjatrader

Срочно требуется программист, можно начинающий, с опытом работы в среде Delphi, на удалённую работу. Занятость 5-7 часов в день, насчёт зарплаты договоримся, но примерно около 20 000 рублей в месяц, в дальнейшем возможны поощрения и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист MQL, если есть знания ninjatrader, tradestation – большой плюс.
Интересует долгосрочное сотрудничество, работа удаленная (фриланс).
О стоимости часа работ, занятости пишите, пожалуйста, в личку.
Спасибо.
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