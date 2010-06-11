Требуется программист MQL, Ninjatrader

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Требуется программист MQL, если есть знания ninjatrader, tradestation – большой плюс.

Интересует долгосрочное сотрудничество, работа удаленная (фриланс).

О стоимости часа работ, занятости пишите, пожалуйста, в личку.

Спасибо.

14 лет назад
mikha_dev
Михаил 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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